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"Раньше выступали лучше": полное видео первого "Вечернего Квартала" без Зеленского вызвало споры в сети

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В сети появился полный выпуск нового "Вечернего квартала". Так, впервые на сцену в Одессе вышел Юрий Великий, который пародировал президента Украины Владимира Зеленского. Видео опубликовали в День Независимости Украины.

Шоу без Зеленского вызвало споры в сети. Многие поклонники Квартала отметили, что бывшего комика очень не хватает.

"Раньше выступали лучше": полное видео первого "Вечернего Квартала" без Зеленского вызвало споры в сети
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"Раньше выступали лучше": полное видео первого "Вечернего Квартала" без Зеленского вызвало споры в сети

Скриншот из видео

"Раньше выступали лучше": полное видео первого "Вечернего Квартала" без Зеленского вызвало споры в сети

Скриншот из видео

"Без Зеленского теперь совсем не то, не интересно", "Думаю меня сейчас затопчут, но в последнее время юмор Кварталу удается все хуже и хуже", "Очень хрипучий голос у нового Зеленского. Невозможно слушать", "Зеленский незаменимый, но парень этот старался, молодец", - пишут поклонники шоу.

"Раньше выступали лучше": полное видео первого "Вечернего Квартала" без Зеленского вызвало споры в сети
"Раньше выступали лучше": полное видео первого "Вечернего Квартала" без Зеленского вызвало споры в сети
"Раньше выступали лучше": полное видео первого "Вечернего Квартала" без Зеленского вызвало споры в сети
"Раньше выступали лучше": полное видео первого "Вечернего Квартала" без Зеленского вызвало споры в сети
"Раньше выступали лучше": полное видео первого "Вечернего Квартала" без Зеленского вызвало споры в сети
"Раньше выступали лучше": полное видео первого "Вечернего Квартала" без Зеленского вызвало споры в сети
"Раньше выступали лучше": полное видео первого "Вечернего Квартала" без Зеленского вызвало споры в сети

Как ранее писал OBOZREVATEL, участник студии "95 Квартал" Юрий Великий, который впервые на концерте в Одессе пародировал президента Украины Владимира Зеленского поделился снимками и видео с концерта. В сети неоднозначно отреагировали на его выступление.

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Персоны
студия "95 квартал" Владимир Зеленский Юрий Великий
Место
Украина
Тег
95 Квартал
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