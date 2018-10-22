Ранены 8 человек: в ''Дизель Шоу'' рассказали о травмах пострадавших в смертельном ДТП

В дорожно-транспортном происшествии под Киевом, в котором погибла актриса юмористического "Дизель Шоу" Марина Поплавская, пострадали 8 актеров.
"Жуткая авария принесла не мало горя актерам и команде "Дизель Шоу", и всем украинцам, кто смотрит и любит наше шоу, и наших талантливых актеров", - сказано в их сообщении на официальной странице в Facebook.
По данным "Дизль Шоу", по состоянию на 22 октября стало известно, что:
1. У Жени Гашенко - два перелома пальцев ног;
Женя Гашенко
2. У Максима Нелипы - переломы двух рёбер и пальца ноги;
Максим Нелипа
3. У Александра Бережка - два перелома на ноге;
Александр Бережок
4. У Евгения Сморигина - вывих пальца, разрыв связок и компрессионнный перелом позвонка;
Евгений Сморигин
5. Олегу Иванице зашивали язык;
Олег Иваница
6. Виктория Булитко получила множественные ушибы.
Виктория Булитко
Кроме того, 20 октября без угроз для жизни были госпитализированыЯна Глущенко и Егор Крутоголов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали последние моменты с актерами "Дизель Шоу" перед трагической поездкой в автобусе, который попал в смертельное ДТП под Киевом по дороге со Львова.
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