Ранены 8 человек: в ''Дизель Шоу'' рассказали о травмах пострадавших в смертельном ДТП

В дорожно-транспортном происшествии под Киевом, в котором погибла актриса юмористического "Дизель Шоу" Марина Поплавская, пострадали 8 актеров.

"Жуткая авария принесла не мало горя актерам и команде "Дизель Шоу", и всем украинцам, кто смотрит и любит наше шоу, и наших талантливых актеров", - сказано в их сообщении на официальной странице в Facebook.

По данным "Дизль Шоу", по состоянию на 22 октября стало известно, что:

1. У Жени Гашенко - два перелома пальцев ног;

Женя Гашенко

2. У Максима Нелипы - переломы двух рёбер и пальца ноги;

Максим Нелипа

3. У Александра Бережка - два перелома на ноге;

Александр Бережок

4. У Евгения Сморигина - вывих пальца, разрыв связок и компрессионнный перелом позвонка;

Евгений Сморигин

5. Олегу Иванице зашивали язык;

Олег Иваница

6. Виктория Булитко получила множественные ушибы.

Виктория Булитко

Кроме того, 20 октября без угроз для жизни были госпитализированыЯна Глущенко и Егор Крутоголов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали последние моменты с актерами "Дизель Шоу" перед трагической поездкой в автобусе, который попал в смертельное ДТП под Киевом по дороге со Львова.