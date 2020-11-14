Рамина Эсхакзай о "Холостячке": время, когда девушек унижали борьбой за мужчину, прошло. Интервью

Экс-участница шоу "Холостяк" и основательница YouTube-канала "Ходят слухи" Рамина Эсхакзай смогла из обычной девушки с реалити-шоу построить карьеру и стать известной личностью.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL Эсхакзай поделилась мнением о новом формате шоу "Холостячка", рассказала о личной жизни, а также призналась, какую пластику делала, а от какой ее отговорили.

– Рамина, расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Что готовите для своих поклонников? Будет ли что-то новое?

– Сейчас я полностью погружена в создание новых роликов для моего Youtube-канала "Ходят слухи". Поскольку я автор, ведущая, продюсер, журналист, мне необходимо всегда находиться в потоке. Продолжаю снимать интервью с известными людьми, также появилась новая рубрика "профессии", в которую приглашаю различных специалистов и задаю им самые простые вопросы, которые бы задал любой зритель. Получается интересная и полезная беседа.

– Не так давно вышло шоу "Холостячка". Как вам новый формат? Хотели бы вы принять участие уже не как участница, а как главная героиня?

– Поскольку у меня есть молодой человек, я не думала нам тем, чтобы стать главной холостячкой Украины. Но сама идея мне импонирует. Считаю, что в Украине уже достаточно было сезонов "Холостяка", где девушек унижали самим фактом борьбы за одного мужчину. Когда женщину завоевывают мужчины – это правильно и гармонично. Считаю такой формат более искренним, когда женщина выбирает. Правда, не совсем понимаю, какой бизнес ведут участники-мужчины, если они с легкостью расстаются со своей работой на 2-3 месяца съемок проекта.

– В одном из интервью вы признались, что уехали из Украины в Москву из-за желания стать популярной и успешной без чьей-либо помощи. Почему снова вернулись в Украину?

– Я уехала из Украины в Россию на учебу в Школу искусств Константина Райкина. Дальше продолжила учебу в Школе радио, получила диплом и читала новости на радио. Я живу в Украине, но летаю в заграничные командировки, в том числе и в Россию.

– Сейчас многие украинские знаменитости пошли в политику. Вам не предлагали? И как относитесь к артистам, которые бросили карьеру и ушли в политику?

– Мне никогда не предлагали пойти в политику. Очевидно, что у меня для этой сферы нет нужных знаний. По поводу артистов, которые ушли в политику ... это их выбор. Возможно, они видят в себе силы и политический потенциал. Если с возрастом я пойму, что готова, возможно, вы увидите меня в списках кандидатов (смеется).

– Вы карьеристка или семьянин?

– Семьянин – это человек, который 24/7 посвящает себя семье. Значит я не семьянин, а карьеристка, которая старается гармонично совмещать работу и личную жизнь. Если не смогу реализовывать свой творческий потенциал – не смогу быть счастливой. Буду выносить мозг мужчине и заедать свое несчастье сладким.

– Что для вас означают идеальные отношения? Готовы ли вы завести семью?

– Идеальные отношения – это когда тебе хорошо рядом с человеком, вы друг для друга и друзья, и партнеры. Когда единственная причина, по которой вы вместе, – потому что вам хорошо. Никакие финансовые, психологические, абьюзивные связи вас не соединяют. Семья в общем понимании – это муж плюс дети. Быть замужем готова. Детей рожать не хочу.

– Поддерживает ли вы отношения с кем-то из шоу "Холостяк"?

– Нет, ни с кем не общаюсь.

– Какие косметологические процедуры вы делали? Брови? Корректировали форму губ?

– У меня микроблейдинг бровей, укол гиалуроновой кислоты в губах. Хожу раз в месяц на чистки лица к косметологу. Делаю процедуры для улучшения качества кожи на шее и под глазами.

– Как вы поддерживаете себя в форме? Строгие диеты, ежедневный спорт?

– У меня сложные отношения с едой. В 20 лет обнаружила у себя булимию и только к 27 годам научилась с ней жить. Сейчас мне 28. Бывает, что правильно питаюсь, занимаюсь 4-5 раз в неделю спортом, но потом случается психологический стресс и я начинаю заедать и кушать, как не в себя, без удовольствия. Со спортом похожая ситуация, либо каждый день по 30 минут, либо ленюсь и неделю не занимаюсь.

– Думали ли вы сделать когда-то себе пластику? И чтобы вы поменяли в своей внешности?

– Я делала себе пластику, удаляла комки Биша. Пару лет назад хотела сделать свои ноздри более изящными, но когда пластический хирург нарисовал маленький нос на моем лице, сделал 3D-эскиз, я поняла, что нос с теми ноздрями, что мне дала природа – идеальны для моего лица. И не стала ничего трогать.

Как сообщал OBOZREVATE, ранее "Холостячка" Мишина призналась, какая особенность ей нравится в мужчинах.