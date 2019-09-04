Рак у "Моей прекрасной няни": появился комментарий актрисы

Российская актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке, которые распространили некоторые СМИ.

Она дала комментарий журналистам "Комсомольской правды", которые позвонили звезде с вопросом по поводу этой информации.

Уточняется, что голос Анастасии был веселым и звонким, хотя звучал хрипло, "как у очень больного человека". Рассказывать какие-либо подробности Заворотнюк отказалась.

Анастасия Заворотнюк не опровергла информацию о раке instagram /a_zavorotnyuk

В частности, она просто промолчала на вопрос о том, является ли правдой информация о том, что она не здорова. А на предложение принять участие в мероприятии просто отказалась и положила трубку.

"Да, это Настя Заворотнюк, что вы хотите? Нет, пока нет (не хочет принять участие)", – ответила она журналистам.

Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский instagram /a_zavorotnyuk

Как писал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк, известной по главной роли в популярном сериале 2000-х "Моя прекрасная няня", диагностировали онкологическое заболевание.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

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