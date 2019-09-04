Новости Реклама
4 сентября • обновлено в 20:56
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Рак у "Моей прекрасной няни": появился комментарий актрисы

Читать материал на украинском

Российская актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке, которые распространили некоторые СМИ.

Она дала комментарий журналистам "Комсомольской правды", которые позвонили звезде с вопросом по поводу этой информации.

Уточняется, что голос Анастасии был веселым и звонким, хотя звучал хрипло, "как у очень больного человека". Рассказывать какие-либо подробности Заворотнюк отказалась.

Анастасия Заворотнюк не опровергла информацию о раке

Анастасия Заворотнюк не опровергла информацию о раке

instagram /a_zavorotnyuk

Новости
"Хр*н с ними": Розенбаум в реанимации прокомментировал свою болезнь

В частности, она просто промолчала на вопрос о том, является ли правдой информация о том, что она не здорова. А на предложение принять участие в мероприятии просто отказалась и положила трубку.

"Да, это Настя Заворотнюк, что вы хотите? Нет, пока нет (не хочет принять участие)", – ответила она журналистам.

Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский

Анастасия Заворотнюк и Владимир Зеленский

instagram /a_zavorotnyuk

Как писал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк, известной по главной роли в популярном сериале 2000-х "Моя прекрасная няня", диагностировали онкологическое заболевание.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес рак сплетни
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel