Рак у Анастасии Заворотнюк: врачи прекратили экстренное лечение

Врачи остановили интенсивную терапию популярной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

Как сообщает Telegram-канал Mash, это решение было принято 14 сентября после ухудшения состояния артистки. Перед этим Заворотнюк выписали из клиники в Польше – дальнейшее лечение ей противопоказано.

Заворотнюк обращалась в несколько клиник, но только одна клиника в Москве согласилась принять ее. Однако и там ей прекратили специализированную терапию. Актриса остается в больнице под наблюдением.

Анастасия Заворотнюк Mash

Как сообщал OBOZREVATEL :

в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

Соседи рассказали о шокирующем внешнем виде актрисы и сообщили о ее госпитализации.

Позже стало известно, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. По данным СМИ, ее ввели в медикаментозную кому.

На фоне болезни у нее развился частичный паралич правой части тела.

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