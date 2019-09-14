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14 сентября • обновлено в 16:35
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Рак у Анастасии Заворотнюк: врачи прекратили экстренное лечение

6.2т Читать материал на украинском

Врачи остановили интенсивную терапию популярной российской актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.

Как сообщает Telegram-канал Mash, это решение было принято 14 сентября после ухудшения состояния артистки. Перед этим Заворотнюк выписали из клиники в Польше – дальнейшее лечение ей противопоказано.

Заворотнюк обращалась в несколько клиник, но только одна клиника в Москве согласилась принять ее. Однако и там ей прекратили специализированную терапию. Актриса остается в больнице под наблюдением.

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Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Mash

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Тег
ракеты
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