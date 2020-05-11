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11 мая • обновлено в 20:49
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Первой получила золотую пластинку: умерла звезда соула, вошедшая в историю

1.3т
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Американская певица Бетти Райт, которая была звездой стиля соул, умерла в возрасте 66 лет.

О смерти певицы сообщает CNN. По словам журналистов, она ушла из жизни из-за онкологии.

"Звезда соула, певица Бетти Райт умерла от рака", – говорится в сообщении.

Бэтти Райт

Бэтти Райт

Отметим, что Райт вошла в историю, став первой женщиной, получившей золотую пластинку.

Бетти Райт была известна своей песней "Clean up Woman" и другими, выпустила свой первый альбом в 1968 году в возрасте 14 лет, исполняя песню "Девушки не могут делать то, что могут сделать ребята" ("Girls Can not Do What Guys Can Do").

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер знаменитый американский актер Джерри Стиллер. Он являлся отцом голливудской кинозвезды Бена Стиллера.

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Место
США
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