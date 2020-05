Первой получила золотую пластинку: умерла звезда соула, вошедшая в историю

Американская певица Бетти Райт, которая была звездой стиля соул, умерла в возрасте 66 лет.

О смерти певицы сообщает CNN. По словам журналистов, она ушла из жизни из-за онкологии.

"Звезда соула, певица Бетти Райт умерла от рака", – говорится в сообщении.

Бэтти Райт

Отметим, что Райт вошла в историю, став первой женщиной, получившей золотую пластинку.

Бетти Райт была известна своей песней "Clean up Woman" и другими, выпустила свой первый альбом в 1968 году в возрасте 14 лет, исполняя песню "Девушки не могут делать то, что могут сделать ребята" ("Girls Can not Do What Guys Can Do").

