"Ради нацбезопасности": блогеру-противнице Путина запретили въезд в Украину

Известной российской блогерше Ирине Шихман, которая открыто осуждает политику Кремля и президента РФ Владимира Путина, запретили въезд в Украину на 3 года.

"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины данной гражданке РФ запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года", – сообщили OBOZREVATEL в Службе безопасности Украины в ответ на информационный запрос.

Деталей и причин запрета в ведомстве не уточнили.

Ответ на запрос

Напомним, последний раз в Киеве Шихман была осенью 2018 года, тогда она записала интервью с украинским шоуменом и музыкантом Андреем Данилко. Во время их беседы Ирина открыто заявила, что любит Украину и Киев, и очень хотела бы приехать в страну со своей семьей.

Также она отмечала, что украинского законодательства никогда не нарушала, более того, осуждает политику Кремля против Украины.

Ирина Шихман

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года российскую блогершу и ведущую "Орла и Решки" Анастасию Ивлееву также не пустили в Украину и запретили въезд в страну сроком на 3 года из-за посещения оккупированного Россией Крыма в 2017 году.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал