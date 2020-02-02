"Ради денег": молодую невесту Павлика затравили из-за романа с 54-летним певцом

Молодая невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая младше артиста на 28 лет, пожаловалась на травлю.

В частности, на своей странице в Instagram девушка опубликовала эмоциональный пост.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова Instagram @repyahovakate

В публикации в соцсети Екатерина призналась, что после того, как они с Павликом перестали скрывать свои отношения, люди стали постоянно ее рассматривать и снимать на видео.

"Последние три дня у нас с ВП были кассовые концерты в киевской области. Я стала замечать, что люди реагирует на меня все более эмоционально. Такого не было даже в июне. Такое впечатление, что до них с первого раза не доходило. А за полгода каналы настолько заездили эту тему, что до всех дошло. Мне становится все тяжелее. Потому что я стою на билетном контроле, встречаю каждого зрителя (это я богатой жизни захотела, ради денег с ВП). А потом я продаю диски. Вчера я заметила, как женщина снимала меня на телефон, пока я стояла с дисками. И вот я реально не знаю, что делать в такой ситуации. Бежать к ней? Не обращать внимания? Не знаю. Есть люди и воспитанные, которые подходят и говорят: "Мы вас узнали, вы Катя". А есть такие, которые рассматривают с головы до ног и думают, что это незаметно", – пишет Репяхова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Павлик рассказал историю любви со своей новой избранницей Екатериной Репяховой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал