"Работала в салоне маникюра": Собчак жестко поскандалила с Рудковской из-за ее прошлого

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опровергла информацию, распространенную Ксенией Собчак, будто работала в маникюрном салоне.

Об этом российская журналистка рассказывала в своей программе, которая вышла под названием "Идеальная вечеринка с Сечиным, Аскер-заде и Пугачевой: светский круглый стол" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, Собчак заявила, что продюсирует сейчас фильм о Рудковской и может рассказать всю правду о ней. "Она работала в салоне маникюра", – ответила она на один из вопросов.

Ксения Собчак: Рудковская работала в салоне маникюра Кадр из видео

Рудковская в своем Telegram-канале "Голубь мира" ответила подруге на соответствующее заявление, подчеркнув, что уже неоднократно с ней обсуждала этот вопрос.

Яна Рудковская instagram/rudkovskayaofficial

"Ксюша, дорогая, я тебя очень люблю, но мы же с тобой это не раз обсуждали! Я никогда не работала в салоне "Маникюра"! Когда я познакомилась с моим бывшим мужем Виктором Батуриным – он был клиентом моего салона, где я была владелицей и работала врачом-косметологом после окончания Алтайского Государственного Медицинского университета", – сказала Рудковская.

Она подчеркнула, что в ее центральном салоне в Сочи было три кабинета маникюра и еще столько же для педикюра, где работали 10 мастеров в смену.

Рудковская ответила Собчак

"Про какой салон маникюра ты все время говоришь? Тогда таких салонов не было и в помине. Это только лет 10 назад появилось! Меня Маша Федорова знает 17 лет и Ксюша Соловьева – 17, спроси у них. Я бы может и промолчала, если бы мы с тобой это не обсуждали, и я тебя не поправляла про свой жизненный путь, но ты снова про это говоришь. А так как ты всегда говоришь только правду, и при этом упоминаешь мою фамилию, то вынуждена поправить тебя уже третий раз", – резюмировала Рудковская.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно пользователи обвинили Рудковскую в злоупотреблении фотошопом из-за одного из новых снимков.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.