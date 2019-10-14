"Зебра", "Гиви" и "авторитет" Кличко: как выглядели политики и артисты в армии

14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы, одновременно с Днем украинского казачества отмечают День защитника Украины.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядели украинские артисты и политики, когда проходили службу в армии.

Павел Зибров и Владимир Гришко

Певцы служили в одной части на Киевщине. Павел из-за фамилии получил прозвище Зебра, а Владимира называли Гиви из-за анекдота про грузина, который он рассказал.

Павел Зибров и Владимир Гришко

Петр Порошенко

Порошенко призвался с факультета Международных отношений Киевского университета им. Т.Г. Шевченко. В войсках противовоздушной обороны, провел два года – с 1984 по 1986 гг. Служба проходила в городе Актюбинске в Казахстане.

Константин Стогний

Ведущего Чрезвычайных новостей на ICTV Константина Стогния призвали в армию в 1986-м. В Пограничных войсках Стогний прослужил полгода и за это время прошел обучение в школе сержантского состава.

После чего был направлен в Афганистан.

Виталий Кличко

Мэра Киева призвали на срочную службу после окончания школы в 1988 году. Кличко стал армейским “авторитетом” после того, как сослуживцы узнали, что он – чемпион СССР по боксу. У мэра есть звание майора запаса Сухопутных войск.

Михаил Поплавский

Украинский артист отслужил срочную в мотострелковой роте Белорусского военного округа. В армию его призвали в 1968 году.

Юрий Луценко

Луценко служил в ВС во время учебы во Львовском политехническом институте. В 1984-1986 гг. был на срочной в полку правительственной связи

Андрей Кузьменко

Кузьменко попал в армию, когда закончил первый курс Петрозаводского мединститута. В армии Андрей научился водить машину.

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