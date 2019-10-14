"Зебра", "Гиви" и "авторитет" Кличко: как выглядели политики и артисты в армии

14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы, одновременно с Днем украинского казачества отмечают День защитника Украины.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядели украинские артисты и политики, когда проходили службу в армии.
Павел Зибров и Владимир Гришко
Певцы служили в одной части на Киевщине. Павел из-за фамилии получил прозвище Зебра, а Владимира называли Гиви из-за анекдота про грузина, который он рассказал.
Павел Зибров и Владимир Гришко
Петр Порошенко
Порошенко призвался с факультета Международных отношений Киевского университета им. Т.Г. Шевченко. В войсках противовоздушной обороны, провел два года – с 1984 по 1986 гг. Служба проходила в городе Актюбинске в Казахстане.
Константин Стогний
Ведущего Чрезвычайных новостей на ICTV Константина Стогния призвали в армию в 1986-м. В Пограничных войсках Стогний прослужил полгода и за это время прошел обучение в школе сержантского состава.
После чего был направлен в Афганистан.
Виталий Кличко
Мэра Киева призвали на срочную службу после окончания школы в 1988 году. Кличко стал армейским “авторитетом” после того, как сослуживцы узнали, что он – чемпион СССР по боксу. У мэра есть звание майора запаса Сухопутных войск.
Михаил Поплавский
Украинский артист отслужил срочную в мотострелковой роте Белорусского военного округа. В армию его призвали в 1968 году.
Юрий Луценко
Луценко служил в ВС во время учебы во Львовском политехническом институте. В 1984-1986 гг. был на срочной в полку правительственной связи
Андрей Кузьменко
Кузьменко попал в армию, когда закончил первый курс Петрозаводского мединститута. В армии Андрей научился водить машину.
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