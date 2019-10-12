"Я там был": Виторган впервые прокомментировал свадьбу Собчак

Актер Максим Виторган дал свой первый комментарий по поводу свадьбы бывшей жены Ксении Собчак и Константином Богомоловым.
Об этом он сказал в эфире передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко, которые пытались выведать у него секреты каверзными вопросами, передает "Дни.ру".
В частности, Котрикадзе спросила, как Виторган отнесся к самой церемонии, которая, как известна, была весьма эпатажной. Бывший муж журналистки ответил, что не собирается комментировать торжество.
Максим Виторган на сцене
instagram/mvitorgan
"Я не из их числа. Я был на свадьбе Ксении Собчак. В смысле, на одной из. У меня есть к этому свое отношение. Оно осталось со мной. А Ксения пошла жить дальше", – отметил Виторган.
Максим Виторган в гриме
instagram/mvitorgan
Актер также опроверг информацию о том, что шутил по поводу церемонии Собчак и Богомолова. По словам Максима, он просто высказал свое мнение про состоявшийся на следующий день после свадьбы парад ЖКХ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ксения Собчак и Максим Виторган рассказали, что официально рассталась в марте 2019 года.
В августе в сети появилась информация о свадьбе Собчак с Константином Богомоловым. Торжество состоялось 13 сентября 2019 года.
Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что телеведущая и режиссер женятся из-за беременности звезды.
Собчак и Богомолов в день свадьбы прокатились на катафалке, взбудоражив поклонников.
А на завершение Ксения станцевала эротический танец на сцене.
Свадьба Собчак и Виторгана стала причиной православного скандала.
Все подробности о свадьбе Собчак и Богомолова читайте здесь.
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