"Я потерял практически всех!" Зеленский рассказал о дружбе с российскими звездами

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, в каких отношениях находится с российскими артистами. Так, 10 октября на пресс-марафоне он заявил, что "потерял практически всех".

Он отметил, что поддерживает хорошие отношения с лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем, а также добавил, что ему звонили из Comedy Сlub.

"Я потерял практически всех. У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения. Знаете, как говорят: редко видимся, но нормальные не из-за этого. Редко видимся. Последний раз где-то два года назад, к сожалению. Нормальные отношения с Мариусом, который снимал наши фильмы. Я даже не знаю, с кем сейчас общаюсь. Кто-то из парней камеди мне звонил, когда они приезжали в Украину. Слепаков звонил", – сказал президент.

Кроме того, он добавил, что ему звонил Александр Ревва.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 10 октября, начался пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского с украинскими и зарубежными журналистами на территории Kyiv Food Market. OBOZREVATEL узнал, какую еду подавали на мероприятии.

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