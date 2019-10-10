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10 октября • обновлено в 13:52
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"Я потерял практически всех!" Зеленский рассказал о дружбе с российскими звездами

1.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, в каких отношениях находится с российскими артистами. Так, 10 октября на пресс-марафоне он заявил, что "потерял практически всех".

Он отметил, что поддерживает хорошие отношения с лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем, а также добавил, что ему звонили из Comedy Сlub.

"Я потерял практически всех!" Зеленский рассказал о дружбе с российскими звездами
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"Я потерял практически всех. У меня с Андреем Макаревичем нормальные отношения. Знаете, как говорят: редко видимся, но нормальные не из-за этого. Редко видимся. Последний раз где-то два года назад, к сожалению. Нормальные отношения с Мариусом, который снимал наши фильмы. Я даже не знаю, с кем сейчас общаюсь. Кто-то из парней камеди мне звонил, когда они приезжали в Украину. Слепаков звонил", – сказал президент.

Кроме того, он добавил, что ему звонил Александр Ревва.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 10 октября, начался пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского с украинскими и зарубежными журналистами на территории Kyiv Food Market. OBOZREVATEL узнал, какую еду подавали на мероприятии.

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Персоны
Андрей Макаревич Владимир Зеленский Семен Слепаков
Место
Украина Киев
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70rus xxx
70rus xxx
А по какой причине потерял отношение?Российские артисты против тебя ничего не имеют.Хотя,причина и ребенку понятна.
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