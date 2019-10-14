"Всех зарезал, трупы выбросил в окно": Пугачеву преследовал серийный убийца

Бывший муж примадонны Аллы Пугачевой, кинорежиссер Александр Стефанович рассказал подробности о маньяке, который преследовал певицу.

Соответствующую историю он рассказал в программе "Звезды сошлись", тема которой была "Одержимые знаменитостями" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Пугачеву преследовал серийный убийца

"Ночью однажды мы проснулись от того, что у нас была подожжена дверь: она пылала, ее облили бензином – мы еле потушили. Один раз, в Ленинграде Алла на стадионе выступала. К ней вышел человек – милый, очаровательный, поклонник, и протянул цветы. Она их взяла и вдруг начала терять голос. Допела песню, извинилась – на этом концерт закончился. Ее трясет – слезы текут, говорит: "он мне дал цветы, вот так откинул полу пиджака, показал нож и сказал с улыбкой: я тебя сейчас убью", – вспомнил Стефанович.

Пугачевой угрожали на концерте убийством с улыбкой Кадр из видео

По его словам, этого человека так и не поймали. Позже были и другие страшные случаи. Погони на машинах, в которых ехали фанаты Аллы Пугачевой с огромными плечами.

"Однажды мы спускаемся вниз, Алла достает из почтового ящика письмо, открывает, а там написано: "ты не достойна жить на этом свете, потому что ты танцуешь голая на столе…. Для того, чтобы я с тобой окончательно поговорил и решил все вопросы, ты должна прийти в 12 часов на главный почтамт", – добавил режиссер.

Пугачева получила письмо от маньяка о месте встречи Кадр из видео

Сразу после этого случая он вместе с Пугачевой отправился в милицию и оставил заявление. Им пришлось рассказать все, о чем они знали. В итоге было решено отправить певицу в другую квартиру, а Стефановича – на встречу с маньяком, прихватив с собой группу захвата. Закончилось тем, что того мужчину повязали, а при нем нашли топорик.

Александр Стефанович Кадр из видео

"Оказалось, что он сел в поезд, в Харьков, по дороге убил двух проводниц, еще двух женщин. Все четыре трупа выбросил в окно. Он был серийным маньяком. У него в записной книжке была Пугачева, он был на нее заточен, собирал открытки. А фамилия его – Нагиев, только не Дима, а просто однофамилец. Его в 1981 году расстреляли", – резюмировал он.

Маньяк Пугачевой Анатолий Нагиев СтарХит

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые о серийном убийце, который преследовал Пугачеву в 70-х, стало известно весной 2019 года. В общей сложности, он убил в погоне за примадонной шестерых женщин. Существовала даже теория, что Нагиев выбирал жертв, которые внешне были похожи на певицу, однако официальных доказательств этого не было.

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