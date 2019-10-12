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12 октября • обновлено в 15:21
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"Все преодолеете!" У Заворотнюк показали знаковые снимки

1.4т Читать материал на украинском

Представители актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили ее и супруга Петра Чернышева с годовщиной венчания.

Соответствующие архивные фотографии и теплые слова обнародованы на официальной странице звезды сериала "Моя прекрасная няня" в Instagram.

Заворотнюк и Чернышев в церкви

Заворотнюк и Чернышев в церкви

instagram/a_zavorotnyuk

"Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все", – сказано в описании.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

instagram/a_zavorotnyuk

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К посту также добавили, что пара Заворотнюк-Чернышев является абсолютным подтверждением существования настоящей любви.

"Поэтому сегодня – за любовь! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса", – резюмировали представители актрисы.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

instagram/a_zavorotnyuk

Годовщина венчания Заворотнюк и Чернышева

Годовщина венчания Заворотнюк и Чернышева

instagram/a_zavorotnyuk

Заворотнюк и Чернышев - венчание

Заворотнюк и Чернышев - венчание

instagram/a_zavorotnyuk

Заворотнюк и Чернышев

Заворотнюк и Чернышев

instagram/a_zavorotnyuk

Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса! ❤️❤️❤️

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес болезнь рак свадьба
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