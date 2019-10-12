"Все преодолеете!" У Заворотнюк показали знаковые снимки

Представители актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили ее и супруга Петра Чернышева с годовщиной венчания.
Соответствующие архивные фотографии и теплые слова обнародованы на официальной странице звезды сериала "Моя прекрасная няня" в Instagram.
Заворотнюк и Чернышев в церкви
instagram/a_zavorotnyuk
"Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все", – сказано в описании.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
instagram/a_zavorotnyuk
К посту также добавили, что пара Заворотнюк-Чернышев является абсолютным подтверждением существования настоящей любви.
"Поэтому сегодня – за любовь! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса", – резюмировали представители актрисы.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
instagram/a_zavorotnyuk
Годовщина венчания Заворотнюк и Чернышева
instagram/a_zavorotnyuk
Заворотнюк и Чернышев - венчание
instagram/a_zavorotnyuk
Заворотнюк и Чернышев
instagram/a_zavorotnyuk
Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара - абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует. Поэтому сегодня - за ЛЮБОВЬ! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса! ❤️❤️❤️
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября сообщалось, что Заворотнюк погасила все долги. Также передавалось, что ее перевели в реабилитационный центр.
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