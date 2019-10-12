"Все преодолеете!" У Заворотнюк показали знаковые снимки

Представители актрисы Анастасии Заворотнюк поздравили ее и супруга Петра Чернышева с годовщиной венчания.

Соответствующие архивные фотографии и теплые слова обнародованы на официальной странице звезды сериала "Моя прекрасная няня" в Instagram.

Заворотнюк и Чернышев в церкви instagram/a_zavorotnyuk

"Ровно 11 лет назад состоялось венчание этой прекрасной пары. От всей семьи, от друзей и близких, мы хотим поздравить Настю и Петра с этой особенной датой! В жизни бывают разные периоды, радостные или сложные, и очень-очень важно, когда ты можешь полностью разделить их с любимым человеком. Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все", – сказано в описании.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев instagram/a_zavorotnyuk

К посту также добавили, что пара Заворотнюк-Чернышев является абсолютным подтверждением существования настоящей любви.

"Поэтому сегодня – за любовь! Мы верим, что она обладает исцеляющей силой и творит чудеса", – резюмировали представители актрисы.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев instagram/a_zavorotnyuk

Годовщина венчания Заворотнюк и Чернышева instagram/a_zavorotnyuk

Заворотнюк и Чернышев - венчание instagram/a_zavorotnyuk

Заворотнюк и Чернышев instagram/a_zavorotnyuk

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