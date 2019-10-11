"Впереди тяжелые времена": Роговцева трогательно обратилась к украинским военным

Герой Украины, великая актриса театра и кино Ада Роговцева поздравила украинских военных с наступающим Днем защитника, который отмечается 14 октября.

Она предупредила защитников страны на телеканале "Украина", что их ждут впереди тяжелые времена, и обратилась к ним с просьбой.

"Поздравляю всех с Днем защитника Украины, потому что в Украине мы все должны быть защитниками нашей Родины. С 2014-го года езжу с коллегами к нашим военным, и где бы мы ни были, где бы ни выступали – это очень нужно. Людям необходимо тепло, услышать доброе слово, чтобы их обняли, посмотрели внимательно в глаза. Они должны почувствовать, что за них молятся", – сказала Роговцева.

Ада Роговцева поздравила военных Телеканал "Украина"

Она добавила, что это основная работа украинцев. По словам актрисы, она благодарна судьбе, что Господь дал силы, жить, видеть, чувствовать, любить.

"Я вас всех очень люблю! У вас еще впереди тяжелые времена, когда надо вернуться домой и иметь мудрость в том, чтобы прощать тех, кто не знает, что вы видели, через что вы прошли, какой это ужас, грязь, кровь, – война. Вы это знаете, поэтому будьте к нам снисходительны, ведь очень многие из нас даже не задумываются над тем, как вы сражаетесь, спасаете друг друга, защищаете нашу родину. С вашим днем, ребята", – добавила артистка.

Ада Роговцева Facebook.com/teatrnalevomberegy

Как сообщал OBOZREVATEL, Роговцева "признавалась в любви" режиссеру нашумевшего фильма "Киборги" Ахтему Сеитаблаеву. Что примечательно, артистка неоднократно посещала зону АТО / ООС. Позже актриса признавалась, почему это делает.

Летом 2019 года Роговцева предупреждала Украину, что необходимо обязательно вступить в НАТО, чтобы защититься от внешней угрозы.

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