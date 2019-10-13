"Танці з зірками": все подробности восьмого выпуска шоу

В воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится восьмой прямой эфир "Танців з зірками", темой которого станет "Битва за жизнь". Участники продемонстрируют на паркете лишь танцы бальной программы.

Пары, которые попадут в зону риска, будут бороться за шанс остаться в проекте. Им придется продемонстрировать танец, который станет для них сюрпризом. OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.

Сюрпризом для всех станет возвращение на проект выдающегося балетмейстра и Народного артиста УкраиныГригория Чапкиса. Именно он был одним из членов жюри "Танців з зірками" тринадцать лет назад.

Григорий Чапкис

Ведущими балкона, которые будут встречать звезд после выступлений станут шоумен Потап вместе со своим одиннадцатилетним сыном Андреем.

Потап и его сын

Как ранее писал OBOZREVATEL, во время шестого эфира шоу "Танці з зірками" актриса Ксения Мишина и ее партнер Женя Кот взбудоражили зрителей сексуальным танцем. Они исполнили Джаз под песню "Cell block tango", которая является саундтреком к фильму "Чикаго".

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