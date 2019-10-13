"Скажи людям правду!" Известная блогерша резко обратилась к Заворотнюк

Скандальная российская блогерша Лена Миро потребовала от семьи актрисы Анастасии Заворотнюк рассказать правду о состоянии больной.

В своей колонке в Livejournal она высмеяла тот факт, что родственники звезды сериала "Моя прекрасная няня" критикуют СМИ за ложь, а сами не дают ровно никакой информации, чтобы избежать домыслов в сети.

"Хорошо, раз плохие заголовки – ложь, что тогда – правда? А правда, на мой скромный взгляд, заключается в том, что, если ты действительно хочешь, чтобы окружающие перестали строить догадки, а СМИ придумывать кликбейт заголовки, пойди и скажи людям правду. Достаточно ведь одного подробного комментария, чтобы все спекуляции прекратились", – возмутилась Миро.

Заворотнюк с семьей instagram/a_zavorotnyuk

По ее мнению, утверждения родственников, что они не готовы к визитам непрошенных гостей в клинику, является ложью.

"Почему-то кажется, что именно этого вы и хотите. И делаете все, чтобы это было. Достаточно самим сказать, что происходит с Заворотнюк, как никакой болтовни по поводу ее состояния больше не будет. Молчание же родственников просто дает пищу слухам и, как следствие, все это обсуждается в Интернете. И извините меня, но я уверена, что этот принцип все понимают. И раз понимают, но не делают этого, то значит хотят именно того, что и происходит – побольше спекуляций на тему состояния Анастасии. А раз они этого хотят, то это – или пиар, или желание собрать денег, или еще что-то подобное", – подчеркнула блогер.

Семью Заворотнюк раскритиковали за молчание instagram/a_zavorotnyuk

Напомним, что ранее родственники обвинили СМИ во лжи на фоне информации о том, что Заворотнюк находится в состоянии сопора и не реагирует на окружающую обстановку. Они даже показали лица репортеров, которые снимают все происходящее возле клиники.

В ответ многочисленные поклонники накинулись на семью актрисы, обвинив в хайпе и пиаре, так как у Заворотнюк все молчат, а количество подписчиков в социальных сетях постоянно растет.

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