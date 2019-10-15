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15 октября • обновлено в 09:19
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"Сидит один в четырех стенах": от тяжелобольного Моисеева отвернулись близкие

4.1т Читать материал на украинском

После двух инсультов известный российский артист Борис Моисеев живет в полном одиночестве, от него отвернулись друзья и знакомые.

Об этом рассказал организатор его концертов Сергей Лавров в программе "Ты не поверишь!".

"Я понимаю, что это не тот Борис Моисеев, который выходил и ух! То есть, он одним щелчком взрывал зал, и вдруг это все пропало. И потихоньку начали отворачиваться люди. Начали отходить продюсеры, которые с ним работали, зарабатывали на нем, промоутеры и друзья, которые были с ним рядом", — сказал Лавров.

Борис Моисеев

Борис Моисеев

Фото из Instagram

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Он отметил, что одним из немногих, не забывающих артиста, остался его директор Сергей Горох. Мужчина до сих пор поддерживает Моисеева по мере возможности. Кроме того, Лавров объяснил нежелание певца идти на контакт с журналистами

"Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырех стенах. Он ничего не распродает. У Бориса есть пенсия 50 тысяч рублей. Он заслуженный артист России", — добавил Сергей.

Борис Моисеев с друзьями

Борис Моисеев с друзьями

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Борис Моисеев заявил, что узнал дату своей смерти у предсказательницы в Париже. В марте его директор рассказал, что артист до сих пор не может справиться с серьезными последствиями тяжелого заболевания. Он плохо разговаривает и не может быстро сформулировать мысль.

Он также посещал юбилейный концерт близкой подруги Аллы Пугачевой. Пользователи заметили, что артист очень плохо ходил и не передвигался самостоятельно.

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Персона
Борис Моисеев
Место
Россия
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70rus xxx
70rus xxx
"Певец вынужден жить на пенсию в 50 тысяч рублей"))))спасибо,повеселили.
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