"Сидит один в четырех стенах": от тяжелобольного Моисеева отвернулись близкие

После двух инсультов известный российский артист Борис Моисеев живет в полном одиночестве, от него отвернулись друзья и знакомые.

Об этом рассказал организатор его концертов Сергей Лавров в программе "Ты не поверишь!".

"Я понимаю, что это не тот Борис Моисеев, который выходил и ух! То есть, он одним щелчком взрывал зал, и вдруг это все пропало. И потихоньку начали отворачиваться люди. Начали отходить продюсеры, которые с ним работали, зарабатывали на нем, промоутеры и друзья, которые были с ним рядом", — сказал Лавров.

Борис Моисеев Фото из Instagram

Он отметил, что одним из немногих, не забывающих артиста, остался его директор Сергей Горох. Мужчина до сих пор поддерживает Моисеева по мере возможности. Кроме того, Лавров объяснил нежелание певца идти на контакт с журналистами

"Борис сейчас не берет трубку, потому что не хочет показывать себя со слабой стороны. Он очень сильный человек. При смерти он не находится. Он нередко сидит один в четырех стенах. Он ничего не распродает. У Бориса есть пенсия 50 тысяч рублей. Он заслуженный артист России", — добавил Сергей.

Борис Моисеев с друзьями Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Борис Моисеев заявил, что узнал дату своей смерти у предсказательницы в Париже. В марте его директор рассказал, что артист до сих пор не может справиться с серьезными последствиями тяжелого заболевания. Он плохо разговаривает и не может быстро сформулировать мысль.

Он также посещал юбилейный концерт близкой подруги Аллы Пугачевой. Пользователи заметили, что артист очень плохо ходил и не передвигался самостоятельно.

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