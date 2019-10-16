"Секс!" Седокова завела сеть соблазнительным фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, восхитила поклонников соблазнительным снимком.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышные формы.
"Белый песок и миллион самых сладких объятий. Такие у нас с Моной каникулы", — написала Седокова.
Анна Седокова
Фото из Instagram
Анна Седокова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они оставили много лестных комментариев.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анны Седоковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Анна Седокова засветила голую грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Анна Седокова
Фото из Instagram
Анна Седокова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Анна Седокова в откровенном наряде
Фото из Instagram
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Анна Седокова в сексуальном белье
Фото из Instagram
Анна Седокова полностью оголилась
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.
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