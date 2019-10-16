"Секс!" Седокова завела сеть соблазнительным фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, восхитила поклонников соблазнительным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышные формы.

"Белый песок и миллион самых сладких объятий. Такие у нас с Моной каникулы", — написала Седокова.

Анна Седокова Фото из Instagram

Анна Седокова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они оставили много лестных комментариев.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Анны Седоковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Анна Седокова засветила голую грудь Фото из Instagram

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Анна Седокова в откровенном наряде Фото из Instagram

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Анна Седокова полностью оголилась Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новостью о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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