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11 октября • обновлено в 23:41
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"Пронзила жуткая боль": стало известно о ЧП с дочерью Поляковой

7.5т Читать материал на украинском

Дочка украинской певицы Оли Поляковой Маша рассказала, что у нее проблемы со здоровьем.

В своем Instagram-сторис девушка показала опухшую руку, с которой произошло какое-то ЧП, однако сама Мария не имеет понятия, что случилось.

Оля Полякова с дочкой

Оля Полякова с дочкой

hronika.info

"Я начала играть на пианино. Меня пронзила жуткая боль. У меня итак болела рука два дня, но это было просто ужасная боль. Теперь я ее засунула в горячую водичку с солью. Я еду в больницу, потому что у меня какая-то фигня с рукой", – сказала на одном из видео Маша.

Маша Полякова рассказала, что травмировала руку

Маша Полякова рассказала, что травмировала руку

Сторис - кадр из видео

Позже она показала, как ехала в машине, отметив, что в больницу ехать целых 12 часов. После посещения доктора дочь Поляковой записала еще один ролик.

"Мне никто не поверил, что у меня болит рука, а она болит, очень сильно. Вывод, никто мне не верит", – резюмировала Маша.

Маша Полякова показала опухшую руку

Маша Полякова показала опухшую руку

Сторис - кадр из видео

Маша Полякова после визита к врачу

Маша Полякова после визита к врачу

Сторис - кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2019 года с Машей уже случалось ЧП, из-за которого ее увезли в больницу. У девушки случился дыхательный спазм в автобусе, из-за чего она не могла дышать.

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Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес здоровье
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