"Похабно пародировал": в России разгорелся скандал из-за травести-двойника умершей артистки

Семья народной артистки РСФСР Валентины Толкнуловой, которая умерла в 2010 году, пожаловалась в прокуратуру на травести-двойника певицы под псевдонимом Пелагея Бабкина.

Как сообщает "Комсомольская правда", братья покойной звезды обнаружили многочисленные выступления Павла Богданова (настоящее имя дивы) в сети и были возмущены тем, что он делал пародии.

"У меня нет слов. Одно дело – исполнять хиты моей сестры, тем самым принося дань уважения, а совершенно другое – похабно пародировать и кривляться, отпуская пошлые сальные шуточки. Да еще и места выступлений ниже плинтуса", – заявил Владимир Толкунов.

Травести-двойник Толкуновой КП

Родственники хотят привлечь пародиста к уголовной ответственности за незаконное использование интеллектуальной собственности.

Уточняется, что травести-дива ездит по России с шоу, выступает на "голубых вечерах" и "Lovegay Party". Тем временем, сам Богданов объявил себя официальным двойником Толкуновой. По мнению артиста, он похож на певицу, как две капли воды.

Пелагея Бабкина (слева) - Валентина Толкунова (справа)

Как сообщал OBOZREVATEL, Валентина Толкунова умерла 22 марта 2010 года в возрасте 63-х лет после тяжелой болезни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище 25 марта.

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