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14 октября • обновлено в 13:33
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"Победы и металлической воли!" Звезды мощно поздравили украинцев с праздниками

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Звезды 14 октября поздравили своих близких и сограждан с двумя великими праздниками – День защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы.

Так, телеведущая Маша Ефросинина поздравила супруга и сына с мужским торжеством, опубликовав милое совместное видео.

"Мои защитники: от страхов, от одиночества, от грусти, от внешних обстоятельств! Мои защитники, которые принимают меня всякой! Пока я считаю часы, чтобы уткнуться в колючую бороду одного и потискать сладкие щеки другого, поцелуйте срочно ваших самых родных защитников", – написала Ефросинина.

Украинская журналистка Янина Соколоватрогательно поздравила украинских защитников.

"С праздником, наши герои и героини, защитники и защитницы. Только благодаря ВАМ мы каждое утро видим восход солнца, а вечером – его закат. Только благодаря ВАМ мы ощущаем, что находимся под защитой. Только благодаря ВАМ живем мы и наши семьи. Гордимся! Верим! Ждём! Любим", – поздравила она.

Актер из фильма "Киборги" и участник АТО Роман Семисал в этот день почтил память сослуживца, которого убили российскими "Градами".

"Слава, высокий белобрысый интеллигент, далеко за 40 лет. Говорит тихо, виновато улыбается из-за того, что не успевает за нами, младшими. По его чистому правильному русскому языку понятно, что у него высшее образование. Таких недолюбливают в армии... и мне немного жаль, что его мобилизовали вместе с нами – слишком тонкокожий он для войны. Сегодня у нас зачетные стрельбы, после чего нас разбрасывают по разным частям. Слава уже отстрелялся, лежит с травинкой в ​​зубах, смотрит на меня с прищуром и вежливо спрашивает: "Рома, это правда, что вы играете Стуса в театре?". Я спрашиваю у него, откуда ему это известно, я никому не рассказывал в тренировочном лагере о своей работе. Слава хитро улыбается и отвечает: "... знакомые люди подсказали ...". Это – наш с ним первый и последний разговор. Слава скоро погибнет под российскими "Градами". Но сейчас мы об этом не знаем", – написал Семигал.

Звезды мощно поздравили украинцев с праздниками

Звездный тренер шоу "Х-Фактор" Игорь Кондратюк поздравил всех с одним из самых главных с 2014 года праздником – Днем защитника Украины. Он обратился к военным. "Защищайте страну и возвращайтесь живыми домой! С праздником, защитники и защитницы! Слава Украине! Героям – слава", – поздравил он.

Звезды мощно поздравили украинцев с праздниками

А украинская телеведущая Ольга Фреймут поздравила украинцев с двумя великими праздниками: "С праздником Покрова и Днем защитника Украины. Пусть Матерь Божья покроет нас своим омофором", – написала Фреймут.

Звезды мощно поздравили украинцев с праздниками

В свою очередь, музыкант и шоумен Олег Скрипка не забыл об еще одном празднике – Днем украинского казачества.

"Поздравляю! Победоносное Казачество и все свободолюбивое человечество! С праздником Пресвятой Богородицы! С Днем Защитника Отечества! Желаю всем нам быстрой, бескомпромиссной победы! И металлической воли к Свету, Добру и Любви! Слава Украине! Героям Нашим Слава", – поздравил музыкант.

Звезды мощно поздравили украинцев с праздниками

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какие существуют приметы и традиции 14 октября. Вечером можно использовать интересные ритуалы для привлечения любви.

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Темы
День защитника Украины Покров Пресвятой Богородицы
Персоны
Игорь Кондратюк Ольга Фреймут Маша Ефросинина Янина Соколова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес праздник
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