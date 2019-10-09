"Перешла кому-то дорогу": помощница Бочкаревой заявила о "подставе" с наркотиками

Бывший пиар-агент российской актрисы Натальи Бочкаревой Дарья Дьяченко прокомментировала задержание звезды с кокаином.
Так, женщина заявила, что Бочкарева никогда не употребляла наркотики, ее просто могли подставить. Об этом сообщает "СтарХит".
"Мы виделись с Наташей чуть ли не каждый день, проделывали много работы. И, уж поверьте, в данном конкретном случае, не заметить пристрастие артиста к так сейчас обсуждаемому препарату, было невозможно. Никогда не видела эту дурь у Бочкаревой! Скорее всего, она села за руль действительно выпившая, в чем, безусловно, неправа, но ведь наркотики ее просто могли попросить кому-то отвезти. Мало ли историй бывает с этим дерьмом. Может, и перешла кому-то дорогу. В медиапространстве шоу-бизнеса такое сплошь и рядом", — сказала Дьяченко.
Наташа Бочкарева и Дарья Дьяченко
Фото: Стархит
Кроме того, бывший пиар-агент Бочкаревой добавила, что к ней уже не раз обращались с просьбами скомпрометировать звезду.
"Мы с Наташей не работаем уже около девяти месяцев, но периодически меня атакуют ее недоброжелатели. Вот, к примеру, в июне с анонимной страницы в Instagram мне настойчиво писал некий инкогнито с просьбой выйти на переговоры, чтобы за кругленькую сумму денег я поведала какую-то информацию об актрисе. Хотел вызвать во мне жажду мести, ведь мы с Бочкаревой расстались не на положительной ноте. Думал, что разозлюсь и побегу сплетничать, но нет", — рассказала Дьяченко.
Дарья Дьяченко и Наташа Бочкарева
Фото: Стархит
Также Дарья отметила, что можно строить много догадок о том, откуда у актрисы взялись наркотики. Однако следует подождать, когда Наташа сама расскажет что-то.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
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