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9 октября • обновлено в 08:43
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"Перешла кому-то дорогу": помощница Бочкаревой заявила о "подставе" с наркотиками

1.7т Читать материал на украинском

Бывший пиар-агент российской актрисы Натальи Бочкаревой Дарья Дьяченко прокомментировала задержание звезды с кокаином.

Так, женщина заявила, что Бочкарева никогда не употребляла наркотики, ее просто могли подставить. Об этом сообщает "СтарХит".

"Мы виделись с Наташей чуть ли не каждый день, проделывали много работы. И, уж поверьте, в данном конкретном случае, не заметить пристрастие артиста к так сейчас обсуждаемому препарату, было невозможно. Никогда не видела эту дурь у Бочкаревой! ​​​​​​Скорее всего, она села за руль действительно выпившая, в чем, безусловно, неправа, но ведь наркотики ее просто могли попросить кому-то отвезти. Мало ли историй бывает с этим дерьмом. Может, и перешла кому-то дорогу. В медиапространстве шоу-бизнеса такое сплошь и рядом", — сказала Дьяченко.

Наташа Бочкарева и Дарья Дьяченко

Наташа Бочкарева и Дарья Дьяченко

Фото: Стархит

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Кроме того, бывший пиар-агент Бочкаревой добавила, что к ней уже не раз обращались с просьбами скомпрометировать звезду.

"Мы с Наташей не работаем уже около девяти месяцев, но периодически меня атакуют ее недоброжелатели. Вот, к примеру, в июне с анонимной страницы в Instagram мне настойчиво писал некий инкогнито с просьбой выйти на переговоры, чтобы за кругленькую сумму денег я поведала какую-то информацию об актрисе. Хотел вызвать во мне жажду мести, ведь мы с Бочкаревой расстались не на положительной ноте. Думал, что разозлюсь и побегу сплетничать, но нет", — рассказала Дьяченко.

Дарья Дьяченко и Наташа Бочкарева

Дарья Дьяченко и Наташа Бочкарева

Фото: Стархит

Также Дарья отметила, что можно строить много догадок о том, откуда у актрисы взялись наркотики. Однако следует подождать, когда Наташа сама расскажет что-то.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
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Он Алекс
Он Алекс
Ага и поэтому при задержании сама сказала где у неё лежит( труселя) и что том лежит - кокаин. Ага, подставили ))) на кого этот вброс от пиар агента рассчитан ?
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