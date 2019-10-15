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15 октября • обновлено в 15:42
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"Окружают и делают свое дело!" Сумская рассказала о беспределе ромов на вокзале Киева

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Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская рассказала о беспределе ромов на вокзале Киева после нападения на коллегу Руслану Писанку.

Об этом она написала у себя в Facebook. В своем посте она рассказала, что и сама не раз попадала в подобные ситуации на вокзале. Она призвала руководство вокзала, полицию и мэра Кличко навести порядок.

"Окружают и делают свое дело!" Сумская рассказала о беспределе ромов на вокзале Киева
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"Окружают и делают свое дело!" Сумская рассказала о беспределе ромов на вокзале Киева

В комментарии к ней пришла сама пострадавшая, рассказав об еще одном случае нападения на вокзале.

"Олюся, спасибо !! Недавно мы с мужем спасли в час ночи женщину от ограбления. Компания была 10 человек, так она их, даже не заметила. Так же как и то, что ее грабят. Они моего мужа испугались", — рассказала Писанка.

"Окружают и делают свое дело!" Сумская рассказала о беспределе ромов на вокзале Киева

"После Варшавского вокзала,приезжая в Киев,попадаешь в другой мир. Никому нет дела", "Такая же ситуация как у Русланы была и у меня. 11.10.2019 приехала в Киев и сразу такая "встреча", "Я тоже стала жертвой цыган, забрали кошелек и телефон...я и не поняла, когда...", "Так вокзал давно загажен, несколько лет, а заметили только сейчас", — написали в комментариях к посту Сумской.

"Окружают и делают свое дело!" Сумская рассказала о беспределе ромов на вокзале Киева

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на железнодорожных вокзалах начали массово грабить пассажиров. Организованные группы "карманников" выслеживают своих жертв на эскалаторах и выходах с платформ.

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Место
Украина Киев
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