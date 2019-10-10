"Новая жертва": Лолита отреагировала на пассию бывшего мужа

Российская певица Лолита Милявская назвала новую пассию бывшего мужа, теннисиста Дмитрия Иванова, "жертвой".

Об этом она сказала в комментарии изданию Super, рассказав, как восприняла новость об отношениях экс-возлюбленного с владелицей косметологической клиники – Ольгой Кулиевой.

"Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке. Наверное, и свадебная цепочка на месте и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую "жертву". Честно, для меня это не сюрприз, я – женщина взрослая, умная", – сказала Лолита.

Милявская назвала пассию Иванова "новой жертвой"

Она добавила, что Иванов даже после развода продолжал уделять ей внимание и делал вид, что Милявская для него – все еще дорогой человек.

"Забавно, что еще пару недель назад в Израиле, куда я приезжала на обследование, Дима водил меня по берегу моря, а во время анализа крови, держал за руку и говорил врачам: "Моя жена боится уколов". Ну что ж, совет, да любовь", – добавила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию и фотографии Иванова с новой пассией. Девушка является весьма состоятельной. У нее есть 14-летняя дочь.

Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись. чтобы больше не выяснять отношения.

Позже Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.

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