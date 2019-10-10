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10 октября • обновлено в 14:07
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"Не дали лечиться!" Жигунов объяснил выписку Заворотнюк

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Выписка из "Европейского медицинского центра" больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк не значит, что с ней все в порядке.

Такое мнение выразил актер, бывший возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов. Он добавил, что звезде попросту не дали нормально лечиться, передает Teleprogramma.

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"Нашлись, которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того почему Анастасия покинула клинику, ей просто не дали нормально лечиться", – заявил Жигунов.

Он подчеркнул, что никто и никуда не отправлял "умирать" Заворотнюк. По словам Жигунова, она сама приняла решение перевестись в другую клинику.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Еadaily

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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