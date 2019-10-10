"Не дали лечиться!" Жигунов объяснил выписку Заворотнюк

Выписка из "Европейского медицинского центра" больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк не значит, что с ней все в порядке.
Такое мнение выразил актер, бывший возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов. Он добавил, что звезде попросту не дали нормально лечиться, передает Teleprogramma.
"Нашлись, которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того почему Анастасия покинула клинику, ей просто не дали нормально лечиться", – заявил Жигунов.
Он подчеркнул, что никто и никуда не отправлял "умирать" Заворотнюк. По словам Жигунова, она сама приняла решение перевестись в другую клинику.
Анастасия Заворотнюк
Еadaily
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!