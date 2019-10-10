"Наш, донецкий!" Зеленский рассказал об общении с популярным комиком из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем общении с комиком Александром Реввой. Кроме того, он отметил, что у артиста может быть украинское гражданство.

Об этом Зеленский рассказал на пресс-марафоне, который состоялся 10 октября в Киеве.

В разговоре с журналистами Зеленский рассказал, что ему звонили резиденты росийского Comedy Club, когда приезжали в Украину, а также комики Семен Слепаков и Александр Ревва.

"Ревва звонил. Ревва же наш, донецкий! Мне кажется, если это можно говорить, у него даже наш паспорт", - заявил президент.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, в каких отношениях находится с российскими артистами. Он отметил, что поддерживает хорошие отношения с лидером группы "Машина времени".

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