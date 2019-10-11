"Молитесь!" Российская звезда обратилась к поклонникам Заворотнюк

Российская певица Анна Семенович обратилась к поклонникам больной раком Анастасии Заворотнюк и призвала молиться за актрису.
Пост она разместила на своей странице в Instagram. Семенович попросила не распространять некорректную информацию о состоянии Заворотнюк.
"Сейчас столько не корректной информации доходит до нас, о состоянии здоровья Анастасии!. Я прошу всех остановиться и помолиться о здоровье Насти. Если вы хотите знать правду, рекомендую подписаться на эту страницу @podderzhka_azavorotnyuk. Будем поддерживать Настю вместе", – написала Семенович.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября стало известно, что Заворотнюк погасила все долги.
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