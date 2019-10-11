"Молитесь!" Российская звезда обратилась к поклонникам Заворотнюк

Российская певица Анна Семенович обратилась к поклонникам больной раком Анастасии Заворотнюк и призвала молиться за актрису.

Пост она разместила на своей странице в Instagram. Семенович попросила не распространять некорректную информацию о состоянии Заворотнюк.

"Сейчас столько не корректной информации доходит до нас, о состоянии здоровья Анастасии!. Я прошу всех остановиться и помолиться о здоровье Насти. Если вы хотите знать правду, рекомендую подписаться на эту страницу @podderzhka_azavorotnyuk. Будем поддерживать Настю вместе", – написала Семенович.

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