"Мамино счастье": Тодоренко показала трогательное фото с подросшим сыном

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала фото сына. Так, артистка вместе с ребенком отправилась
Снимок певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
"Какое маленькое счастье", "Милота какая", "Как же мило", "Какие же вы классные", "Мамино счастье", "Такие уже большие пупсики", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.
На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Топалов резко попросил не "травить его жену" и оставить их в покое.
Вскоре он все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.
Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что его подкосил рабочий график.
В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.
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