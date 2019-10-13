"Мамино счастье": Тодоренко показала трогательное фото с подросшим сыном

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала фото сына. Так, артистка вместе с ребенком отправилась

Снимок певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Какое маленькое счастье", "Милота какая", "Как же мило", "Какие же вы классные", "Мамино счастье", "Такие уже большие пупсики", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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