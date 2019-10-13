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13 октября • обновлено в 14:47
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"Мамино счастье": Тодоренко показала трогательное фото с подросшим сыном

1.3т Читать материал на украинском

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала фото сына. Так, артистка вместе с ребенком отправилась

Снимок певица опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Мамино счастье": Тодоренко показала трогательное фото с подросшим сыном
Новости
"Облизывай!" Тодоренко задрала ногу и засветила белье в эфире

#озероГарда #sirmione

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"Какое маленькое счастье", "Милота какая", "Как же мило", "Какие же вы классные", "Мамино счастье", "Такие уже большие пупсики", - пишут в сети.

"Мамино счастье": Тодоренко показала трогательное фото с подросшим сыном
"Мамино счастье": Тодоренко показала трогательное фото с подросшим сыном
"Мамино счастье": Тодоренко показала трогательное фото с подросшим сыном
"Мамино счастье": Тодоренко показала трогательное фото с подросшим сыном

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Регина Тодоренко
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