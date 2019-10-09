"Максимум 48 часов": врач дал неутешительный прогноз о болезни Заворотнюк

Известной актрисе Анастасии Заворотнюк не поможет реабилитация, если врачи не успели остановить паралич в течение 48 часов.
Такое мнение выразила специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова в комментарии изданию Teleprogramma.pro.
"Если при онкологии парализация только начинается, но быстрыми мерами терапевт может помочь. Но действовать нужно очень быстро, так как времени мало — максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все-таки случилась, то пациент будет лежачим", – отметила эксперт.
Анастасия Завортнюк
mignews.com
По ее словам, если информация о параличе у Заворотнюк верна, то можно рассчитывать исключительно на паллиативную помощь.
"Реабилитация способствует восстановлению пациента, после чего он живет еще много лет. Паллиативная помощь — это уход в конце жизни. Это не лечение основного заболевания. Паллиативная помощь может включать упражнения для действующей части организма, но не восстановить утраченные функции", — уточнила она.
Анастасия Заворотнюк
Фото: radiosputnik.ria.ru
Напомним, ранее в сети появилась информация, что Заворотнюк выписали из частной больницы и отправили на лечение в реабилитационную клинику, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы.
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