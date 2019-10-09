"Максимум 48 часов": врач дал неутешительный прогноз о болезни Заворотнюк

Известной актрисе Анастасии Заворотнюк не поможет реабилитация, если врачи не успели остановить паралич в течение 48 часов.

Такое мнение выразила специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова в комментарии изданию Teleprogramma.pro.

"Если при онкологии парализация только начинается, но быстрыми мерами терапевт может помочь. Но действовать нужно очень быстро, так как времени мало — максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все-таки случилась, то пациент будет лежачим", – отметила эксперт.

Анастасия Завортнюк mignews.com

По ее словам, если информация о параличе у Заворотнюк верна, то можно рассчитывать исключительно на паллиативную помощь.

"Реабилитация способствует восстановлению пациента, после чего он живет еще много лет. Паллиативная помощь — это уход в конце жизни. Это не лечение основного заболевания. Паллиативная помощь может включать упражнения для действующей части организма, но не восстановить утраченные функции", — уточнила она.

Анастасия Заворотнюк Фото: radiosputnik.ria.ru

Напомним, ранее в сети появилась информация, что Заворотнюк выписали из частной больницы и отправили на лечение в реабилитационную клинику, где восстанавливают тяжелобольных пациентов.

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