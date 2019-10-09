"Лживый и пустой!" Тимати уничтожил коллегу в суде и подвел итоги скандала

Российский рэпер Тимати победил в суде над коллегой Леваном Горозией, известным как L’One, и прокомментировал скандал.

На своей странице в Instagram он назвал артиста, который стал врагом, порвав с лейблом Black Star, лживым и пустым человеком (чтобы узнать историю скандала, проскролльте до конца страницы).

"Говорить о личном, всегда болезненно и неприятно, тем более, когда на старте ты ешь из одной тарелки с близким, а спустя какое-то количество лет, он вызывает тебя в суд. И этот суд состоялся. Слушание было открытым в присутствие журналистов и общественности – результат известен, все подробности есть в прессе", – написал Тимати.

Тимати уничтожил L’One в суде

По его словам, прошло семь лет на пути с нуля к большому успеху, в течение которых не было ни одной претензии, только – улыбки, дружеский тон, братское отношения. И внезапно, как отмечает Тимати, Горозия включил другой план, обесценив все, что делала команда.

"А я сидел и смотрел на то, как ты каждый день выдумываешь все новые подробности, терпел и не отвечал, хотел увидеть, как далеко ты пойдешь. Я молчал, пока ты бегал по всем телеканалам и журналистам, пытаясь строить из себя "Оби-Вана Кеноби", борца за справедливость с нами узурпаторам, хотя сам, подписывая контракт, знал про все его условия и взял сутки на его изучение, не внеся ни одного комментария! Теперь слушай – ты самый лживый и пустой человек, которого я знаю. Живи теперь в своем выдуманном мире, и пусть твоя совесть сама говорит с тобой", – возмутился рэпер.

L’One против Тимати

Он посоветовал L’One жить, зная, что больше половины людей, к которым он прибегал за помощью, полностью перевирая факты, разобравшись в ситуации, перестали с ним общаться.

"И самое для меня приятное во всей этой истории – что ты прекрасно знаешь, о ком я сейчас говорю. Ты все еще размышляешь в плоскости денег, ведь кроме как развлекать людей со сцены, ты больше ни в чем глобально не преуспел. Я размышляю в плоскости потраченных на тебя лет, которые мне ни одна сумма уже не вернет. Для меня это вопрос принципа. Мы в ряд ли поймем друг друга. Живи своей жизнью и не лезь в мою. Для меня эта страница перевернута. Удачи тебе и с днем Рождения", – резюмировал Тимати.

Отметим, что 11 июня L'One объявил об уходе из Black Star, обвинив бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя. По словам рэпера, он не позволит затыкать себе рот. Через месяц после этого артист рассказал, что уже два года собирался покинуть лейбл Тимати, но ему бы пришлось заплатить 170 миллионов рублей.

8 октября стало известно, что Black Star выиграл суд у Горозии. Рэпер требовал от компании изменить условия контракта, согласно которым он не может выступать под своим псевдонимом и исполнять свои композиции.

В итоге суд встал на сторону лейбла, который имеет право не только на имя артиста, но и на его клипы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Горозия был нагло ограблен на заправке в Москве. У него практически из-под носа угнали машину, а скандал тогда облетел весь интернет.

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