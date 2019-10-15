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15 октября • обновлено в 15:11
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"Кто этот бородатый?" Лобода озадачила сеть объятиями с незнакомцем

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Певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вернулась в Украину с незнакомцем.

Соответствующую фотографию из аэропорта она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав у поклонников массу вопросов.

"Вернулись. Такая погода в Киеве. Начинаем подготовку", – написала Лобода под фото, на котором в обнимку с бородатым мужчиной стоит на фоне самолета.

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В комментариях задались вопросом, кем же является этот незнакомец. При чем, некоторые попытались сами ответить.

Светлана Лобода в Киеве с незнакомцем

Светлана Лобода в Киеве с незнакомцем

instagram/lobodaofficial

"Что за мужчина на фото", "Друг", "Вы красиво смотритесь", "А с кем она", "Такие счастливые", "Это кто с ней", "Кто это бородатый, который вечно с ней ходит", "Это Мот или L'one", – озадачились фолловеры.

"Кто этот бородатый?" Лобода озадачила сеть объятиями с незнакомцем
"Кто этот бородатый?" Лобода озадачила сеть объятиями с незнакомцем
"Кто этот бородатый?" Лобода озадачила сеть объятиями с незнакомцем
"Кто этот бородатый?" Лобода озадачила сеть объятиями с незнакомцем
"Кто этот бородатый?" Лобода озадачила сеть объятиями с незнакомцем
"Кто этот бородатый?" Лобода озадачила сеть объятиями с незнакомцем
"Кто этот бородатый?" Лобода озадачила сеть объятиями с незнакомцем

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Светлана Лобода выступила на свадьбе у популярного тренера Валерии Версальской. Торжество прошло в Киеве в отеле Fairmont Grand Hotel. В сети появились фото и видео с дорогого мероприятия.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Светлана Лобода
Место
Украина Киев
Теги
шоу-бизнес сплетни фотографии
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70rus xxx
70rus xxx
Почему сия дама не на миротворце?
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