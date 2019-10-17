"Какой секс!" Кароль сразила поклонников откровенным образом

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", сразила поклонников соблазнительным образом.

Она позировала в облегающем платье в полоску с глубоким деколье и вырезом между грудью и животом. Соответствующее фото Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

"Жду Вас 22, 23, 24 декабря во Дворце Спорта на гала-концертах "Різдвяна історія з Тіною Кароль" Будут все", – зазвала фанатов певица.

Тина Кароль в соблазнительном платье instagram/tina_karol

Ее роскошный образ и пышная грудь сразили поклонников, среди которых оказалась и певица Maruv. "Боже, какое платье", – отреагировала любительница экстравагантных нарядов.

"Бомба, ракета, самолет", "Такая худенькая", "Невероятная", "Платье создает эффект", "Какой секс", – отреагировали поклонники.

Тина Кароль в платье с вырезом instagram/tina_karol

Кароль показала пышную грудь в откровенном платье instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, Кароль часто балует поклонников чувственными и соблазнительными кадрами. Ранее она продемонстрировала роскошный снимок, на котором позировала в пиджаке на голое тело.

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