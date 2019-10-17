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17 октября • обновлено в 08:41
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"Какой секс!" Кароль сразила поклонников откровенным образом

1.2т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", сразила поклонников соблазнительным образом.

Она позировала в облегающем платье в полоску с глубоким деколье и вырезом между грудью и животом. Соответствующее фото Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

"Жду Вас 22, 23, 24 декабря во Дворце Спорта на гала-концертах "Різдвяна історія з Тіною Кароль" Будут все", – зазвала фанатов певица.

Тина Кароль в соблазнительном платье

Тина Кароль в соблазнительном платье

instagram/tina_karol

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Ее роскошный образ и пышная грудь сразили поклонников, среди которых оказалась и певица Maruv. "Боже, какое платье", – отреагировала любительница экстравагантных нарядов.

"Бомба, ракета, самолет", "Такая худенькая", "Невероятная", "Платье создает эффект", "Какой секс", – отреагировали поклонники.

Тина Кароль в платье с вырезом

Тина Кароль в платье с вырезом

instagram/tina_karol

Кароль показала пышную грудь в откровенном платье

Кароль показала пышную грудь в откровенном платье

instagram/tina_karol

"Какой секс!" Кароль сразила поклонников откровенным образом
"Какой секс!" Кароль сразила поклонников откровенным образом
"Какой секс!" Кароль сразила поклонников откровенным образом
"Какой секс!" Кароль сразила поклонников откровенным образом

Как сообщал OBOZREVATEL, Кароль часто балует поклонников чувственными и соблазнительными кадрами. Ранее она продемонстрировала роскошный снимок, на котором позировала в пиджаке на голое тело.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Мода
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