"Какого черта?!" Визит пропагандиста Кремля в Киев разгневал украинцев

Неожиданный визит российского телеведущего и пропагандиста Бориса Корчевникова в Киев вызвал гнев украинцев.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook спросил, кто из представителей украинских спецслужб разрешил этому человеку разгуливать по столице страны.

В Украине возмутились визиту пропагандиста Корчевникова

"Какого черта? Кто сегодня из числа руководителей спецслужб готов дать разъяснения и понести ответственность за то, что прямой пособник российской оккупации Крыма безнаказанно пересек границу Украины и столь же безнаказанно гулял по Киеву?" – возмутился Чубаров.

Корчевников в эфире одной из пропагандистских передач Кадр из видео

Он напомнил, что в 2014 Корчевников получил орден " За заслуги перед Отечеством" I степени – за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым.

"Ситуация более чем паскудная... Можно и нужно требовать от наших международных партнеров не подавать руки залетным крымским коллаборационистами, но допускать эту мразь к себе домой. Виновные должны понести ответственность", – добавил Чубаров.

В свою очередь, политолог Олег Саакян был шокирован, что ведущего пропагандиста Кремля до сих пор никто не выслал обратно.

"Это б*ять как вообще возможно? Оно реально в Киеве? Деньги на восстановление храмовой больницы на карту Сбербанка собирает. У меня нет цензурных слов, когда ведущий роспропаганды спокойно несколько дней разгуливает по Киеву, а не, как минимум, выслан обратно в свою сызрань", – отметил он.

В сети также припомнили Корчевникову скандальные высказывания об Украине. Например, он посвятил целую программу "бегу-2014 из Украины в Россию", где рассказывал про "расстрельные списки" тех, кто якобы был против Революции Достоинства. Более того, он лично присутствовал в 2014 году на Майдане, обзывая все, что происходило, "революцией огня".

Корчевников на Майдане в 2014 году Кадр из пропагандистского видео

В комментариях пользователи также возмутились визитом пропагандиста. Некоторые даже предложили использовать Корчевникова для обмена пленными.

"За решетку его! Использовать как материал для обмена", "Он не пропагандист, он посредственность, пусть гуляет", "Все потому что в СБУ как были предатели, так и остались", – написали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Корчевников приехал в Киев перед праздником Покров Пресвятой Богородицы и уже несколько дней свободно разгуливал по улицам города. Он рассказал, что занимается восстановлением больницы в одном из храмов Киево-Печерской лавры.

Ранее набожный Корчевников попал в ДТП в России, когда ехал с друзьями из церкви в России.

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