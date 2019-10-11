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11 октября • обновлено в 08:48
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"Какая горячая!" TAYANNA засветила грудь и вызвала восторг в сети

1.1т Читать материал на украинском

Украинская поп-исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк) взбудоражила сеть пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике с очень глубоким декольте, засветив роскошную грудь.

"Сегодня год с выхода клипа "Фантастична жінка". Эта песня о каждом из вас —неземных созданий с творческой душой и огненным сердцем", — написала Решетняк.

Татьяна Решетняк

Татьяна Решетняк

Фото из Instagram

Татьяна Решетняк засветила грудь

Татьяна Решетняк засветила грудь

Фото из Instagram

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Отметим, что в комментариях к публикации поклонники засыпали певицу комплиментами.

"Какая горячая!" TAYANNA засветила грудь и вызвала восторг в сети
"Какая горячая!" TAYANNA засветила грудь и вызвала восторг в сети
"Какая горячая!" TAYANNA засветила грудь и вызвала восторг в сети
"Какая горячая!" TAYANNA засветила грудь и вызвала восторг в сети
"Какая горячая!" TAYANNA засветила грудь и вызвала восторг в сети

Предлагаем посмотреть и другие пикантные фото Татьяны Решетняк, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Татьяна Решетняк засветила голую грудь

Татьяна Решетняк засветила голую грудь

Фото из Instagram

Татьяна Решетняк сексуально позирует на камеру

Татьяна Решетняк сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Татьяна Решетняк в откровенном купальнике

Татьяна Решетняк в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Татьяна Решетняк продемонстрировала "пятую точку"

Татьяна Решетняк продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Татьяна Решетняк оголила грудь в пикантной фотосессии

Татьяна Решетняк оголила грудь в пикантной фотосессии

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее TAYANNA (Татьяна Решетняк) порадовала поклонников пикантной фотосессией в кровати.

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Персона
Татьяна Решетняк (Tayanna)
Место
Украина
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Гетьман Елена
Гетьман Елена
Что за дрочер постоянно эти новости пишет? Противно уже
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70rus xxx
70rus xxx
Двойные стандарты.Завтра спросят,чей Крым,и она не сможет ответить,комментарии будут-ганьба,шлюха,титьки показывает и пр. и пр.
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