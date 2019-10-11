"Какая горячая!" TAYANNA засветила грудь и вызвала восторг в сети

Украинская поп-исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк) взбудоражила сеть пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в купальнике с очень глубоким декольте, засветив роскошную грудь.

"Сегодня год с выхода клипа "Фантастична жінка". Эта песня о каждом из вас —неземных созданий с творческой душой и огненным сердцем", — написала Решетняк.

Татьяна Решетняк Фото из Instagram

Татьяна Решетняк засветила грудь Фото из Instagram

Отметим, что в комментариях к публикации поклонники засыпали певицу комплиментами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее TAYANNA (Татьяна Решетняк) порадовала поклонников пикантной фотосессией в кровати.

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