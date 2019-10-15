"Из князей в грязи": у Киркорова случилось масштабное ЧП. Видео

Фуры с декорациями для концерта "короля российской поп-музыки" Филиппа Киркорова застряла в грязи на берегу реки Печоры в республике Коми.

Соответствующее видео с места ЧП, которое произошло 13 октября, обнародовало местное информационное агентство БНК (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Весь административный персонал вымок и перепачкался в грязи, пока вытаскивали наши фуры. Мы с огромным трудом добираемся до вашей нефтяной столицы. Вторые сутки не спим, но мы выполнили свои обязательства, мы доехали и привезли людям шоу", – рассказал администратор Киркорова Денис журналистам.

Фуры Киркорова застряли в грязи "Типичная Печора"

Сам артист прилетел в Усинск самолетом. Уточняется, что неприятность с аппаратурой никак не повлияла на график певца, потому запланированное с 14 по 17 октября шоу состоится в назначенное время.

Фура Киркорова попала в ЧП "Типичная Печора"

Над инцидентом уже успели посмеяться пользователи в сети. В комментариях заявили, что таким образом природа противится выступлениям Киркорова под фонограмму.

"Русская природа пытается спасти людей", "Природа против фанеры", "То есть, сам Киркоров в Усинске, а шмотки его в Печоре? Голый что ли выступать будет", "А Вы как думали, Коми – это не Москва", "Из князи в грязи", "Пусть гонорар, который он заработает в Усинске и в Печоре, отдаст на ремонт наших дорог", – посмеялись в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Киркоров публично оконфузился на сцене в Сочи, забыв открыть рот под фонограму.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!