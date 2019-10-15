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15 октября • обновлено в 16:54
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"Из князей в грязи": у Киркорова случилось масштабное ЧП. Видео

2.3т Читать материал на украинском

Фуры с декорациями для концерта "короля российской поп-музыки" Филиппа Киркорова застряла в грязи на берегу реки Печоры в республике Коми.

Соответствующее видео с места ЧП, которое произошло 13 октября, обнародовало местное информационное агентство БНК (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Весь административный персонал вымок и перепачкался в грязи, пока вытаскивали наши фуры. Мы с огромным трудом добираемся до вашей нефтяной столицы. Вторые сутки не спим, но мы выполнили свои обязательства, мы доехали и привезли людям шоу", – рассказал администратор Киркорова Денис журналистам.

Фуры Киркорова застряли в грязи

Фуры Киркорова застряли в грязи

"Типичная Печора"

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Сам артист прилетел в Усинск самолетом. Уточняется, что неприятность с аппаратурой никак не повлияла на график певца, потому запланированное с 14 по 17 октября шоу состоится в назначенное время.

Фура Киркорова попала в ЧП

Фура Киркорова попала в ЧП

"Типичная Печора"

Над инцидентом уже успели посмеяться пользователи в сети. В комментариях заявили, что таким образом природа противится выступлениям Киркорова под фонограмму.

"Из князей в грязи": у Киркорова случилось масштабное ЧП. Видео

"Русская природа пытается спасти людей", "Природа против фанеры", "То есть, сам Киркоров в Усинске, а шмотки его в Печоре? Голый что ли выступать будет", "А Вы как думали, Коми – это не Москва", "Из князи в грязи", "Пусть гонорар, который он заработает в Усинске и в Печоре, отдаст на ремонт наших дорог", – посмеялись в сети.

"Из князей в грязи": у Киркорова случилось масштабное ЧП. Видео
"Из князей в грязи": у Киркорова случилось масштабное ЧП. Видео
"Из князей в грязи": у Киркорова случилось масштабное ЧП. Видео
"Из князей в грязи": у Киркорова случилось масштабное ЧП. Видео
"Из князей в грязи": у Киркорова случилось масштабное ЧП. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Киркоров публично оконфузился на сцене в Сочи, забыв открыть рот под фонограму.

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Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес курьез
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