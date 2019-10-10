"Горячая!" Полуголая племянница Ротару взволновала сеть пикантным фото

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей (Sonya Kay), поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом топе и трусах, продемонстрировав соблазнительную фигуру.

София Хлябич Фото из Instagram

София Хлябич сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Софии. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Софии Хлябич, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

София Хлябич в соблазнительном боди Фото из Instagram

София Хлябич сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

София Хлябич в откровенном белье Фото из Instagram

София Хлябич продемонстрировала стройную фигуру Фото из Instagram

Соблазнительная София Хлябич Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соня Кей восхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.

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