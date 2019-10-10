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10 октября • обновлено в 14:11
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"Горячая!" Полуголая племянница Ротару взволновала сеть пикантным фото

10.3т Читать материал на украинском

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей (Sonya Kay), поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в белом топе и трусах, продемонстрировав соблазнительную фигуру.

София Хлябич

София Хлябич

Фото из Instagram

София Хлябич сексуально позирует на камеру

София Хлябич сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Новости
"Аж сердцебиение усилилось!" Певица из РФ взбудоражила сеть соблазнительным фото

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Софии. Они засыпали ее комплиментами.

"Горячая!" Полуголая племянница Ротару взволновала сеть пикантным фото
"Горячая!" Полуголая племянница Ротару взволновала сеть пикантным фото
"Горячая!" Полуголая племянница Ротару взволновала сеть пикантным фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Софии Хлябич, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

София Хлябич в соблазнительном боди

София Хлябич в соблазнительном боди

Фото из Instagram

София Хлябич сексуально позирует на камеру

София Хлябич сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

София Хлябич в откровенном белье

София Хлябич в откровенном белье

Фото из Instagram

София Хлябич продемонстрировала стройную фигуру

София Хлябич продемонстрировала стройную фигуру

Фото из Instagram

Соблазнительная София Хлябич

Соблазнительная София Хлябич

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соня Кей восхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.

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Персоны
Соня Кей (Sonya Kay) София Ротару
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бабушка по интересней была в молодости
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