"Если вы читаете это, значит меня уже нет": появилась книга откровений о последних днях Фриске

В сети появились отрывки из книги "Блестка", в которой рассказывается о последних днях покойной российской певицы Жанны Фриске.

Так, она была написана сценаристом и другом артистки Геннадием Куркиным. В ней повествование велось от первого лица — Жанны, которая узнала, что у нее рак. А началась история со слов: "Если вы читаете это, значит, меня уже нет", сообщает Starhit.

"Если вы читаете это, значит меня уже нет. А значит, я могу говорить правду. Вовсе не потому, что правду так уж обязательно говорить, просто кроме нее мне больше ничего не остается. В прямом смысле — ничего", — говорилось в книге от лица Жанны.

Жанна Фриске Фото: life.ru

В первой главе рассказывается, что Жанна начала сильно уставать после родов, ей было тяжело сидеть и стоять. Она предполагала, что скоро умрет, но не боялась этого, а просто чувствовала, что что-то упускает.

"Сильно уставать я начала сразу после родов: стоять, лежать, думать, все было мучительно тяжело, через силу. Я чувствовала, как с тонким присвистом, с каждым выдохом исходит из меня жизнь; мы отправились к врачам, чтобы рассеять сомнения. И нам это вполне удалось — сомнений не осталось, мне прописали скорую и неизбежную смерть. В тот момент вместо страха мной овладело ощущение катастрофически необратимой своей непричастности к чему-то жизненно необходимому, чему-то, что раньше всегда находилось в моем безусловном распоряжении, а теперь вдруг исчезло, оставив меня в нелепой растерянности и недоумении", — рассказывала Жанна.

Жанна Фриске с новорожденным сыном Фото: skuky.net

Также в книге сообщалось, что певица вскоре стала плохо видеть, а лица родных казались для нее очень грустными. Она лежала и смотрела, как плачет ее супруг, телеведущий Дмитрий Шепелев, и испытывала "острое и постыдное чувство любви и зависти уходящего к остающемуся".

"Дима снимает видео для шоу "Пусть говорят", останавливает запись, начинает сначала, снова останавливается, и вдруг плачет, навзрыд, как мальчишка, отвернувшись и размазывая слезы кулаком по лицу. Я смотрю на него. Я тоже хочу так...Тот, кто не умирал, не поймет — это острое, постыдное, уродливое двухголовое чувство, любовь и зависть уходящего к остающемуся... Дима записывает видео-обращение. Я снова засыпаю", — далее рассказывала Жанна.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев Фото: joinfo.ua

Кроме того, певица отметила, что если бы знала, что роды могут спровоцировать болезнь, то не рожала бы. Она хотела бы вместо этого сидеть возле океана и пить вино, выучить французский, заняться любовью в примерочной магазина, или влюблять в себя одним взглядом. Но понимала, что не сможет ничего исполнить из списка, ведь уйдет из жизни.

"Если бы знала, что роды могут спровоцировать болезнь, то не рожала бы вовсе. И сейчас сидела бы возле океана и пила розе из горла, и смеялась бы над утопающим американским солнцем...А вообще, я хотела бы выучить французский, заняться любовью в примерочной магазина, тратить деньги не раздумывая, зная, что заработаю еще, и, покачивая босоножкой на пальцах ноги, влюблять в себя одним взглядом. Но к тому времени я окончательно ослепну, впаду в кому и 15 июня 2015 года уйду из жизни", — говорилось в книге от лица Жанны.

Жанна Фриске Фото: riafan.ru

Отметим, что эта книга — последнее желание Фриске. Она хотела, чтобы ее однажды прочитал ее сын Платон.

"Так или иначе эта книга — мое последнее желание, то, в котором не отказывают. Я желаю, чтобы, когда придет срок, мой сын прочел ее и испытал всю мою к нему так и несбывшуюся материнскую любовь. Желаю, чтобы все, кто любил меня, любили меня по прежнему", — сказала Жанна.

Дмитрий Шепелев с сыном Жанны Фриске Фото: limon.postimees.ee

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году была четвертая годовщина смерти Жанны Фриске, два года она боролась с опухолью главного мозга, но чуда не произошло. Как это было, читайте по ссылке.

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