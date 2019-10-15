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15 октября • обновлено в 11:30
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"Еле себя сдерживаю!" Брежнева взволновала сеть пикантным фото

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Украинская певица Вера Брежнева, которая переехала жить в Россию, восхитила поклонников пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном платье с очень глубоким декольте.

"Какой вопрос последний год я слышу чаще всего? Не о личной жизни, тут нормальные люди все понимают. Вопрос: "Когда будет концерт в Москве?". Тадам, счастлива пригласить вас на него", — написала Брежнева.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Фото из Instagram

Вера Брежнева засветила грудь

Вера Брежнева засветила грудь

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации певицы. Они засыпали ее комплиментами.

"Еле себя сдерживаю!" Брежнева взволновала сеть пикантным фото
"Еле себя сдерживаю!" Брежнева взволновала сеть пикантным фото
"Еле себя сдерживаю!" Брежнева взволновала сеть пикантным фото
"Еле себя сдерживаю!" Брежнева взволновала сеть пикантным фото
"Еле себя сдерживаю!" Брежнева взволновала сеть пикантным фото
"Еле себя сдерживаю!" Брежнева взволновала сеть пикантным фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Веры Брежневой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Вера Брежнева

Соблазнительная Вера Брежнева

Фото из Instagram

Вера Брежнева в пикантном боди

Вера Брежнева в пикантном боди

Фото из Instagram

Вера Брежнева засветила пышную грудь

Вера Брежнева засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Вера Брежнева сексуально позирует на камеру

Вера Брежнева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Соблазнительная Вера Брежнева

Соблазнительная Вера Брежнева

Фото из Instagram

Полуобнаженная Вера Брежнева

Полуобнаженная Вера Брежнева

Фото из Instagram

Вера Брежнева в откровенном купальнике

Вера Брежнева в откровенном купальнике

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе.

Кроме того, певицу пристыдили за дерзкий внешний вид на фото, где она позировала на фоне роскошного красного авто.

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Персона
Вера Брежнева
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