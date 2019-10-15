"Еле себя сдерживаю!" Брежнева взволновала сеть пикантным фото

Украинская певица Вера Брежнева, которая переехала жить в Россию, восхитила поклонников пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном платье с очень глубоким декольте.

"Какой вопрос последний год я слышу чаще всего? Не о личной жизни, тут нормальные люди все понимают. Вопрос: "Когда будет концерт в Москве?". Тадам, счастлива пригласить вас на него", — написала Брежнева.

Вера Брежнева Фото из Instagram

Вера Брежнева засветила грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации певицы. Они засыпали ее комплиментами.

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Соблазнительная Вера Брежнева Фото из Instagram

Вера Брежнева в пикантном боди Фото из Instagram

Вера Брежнева засветила пышную грудь Фото из Instagram

Вера Брежнева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Вера Брежнева Фото из Instagram

Полуобнаженная Вера Брежнева Фото из Instagram

Вера Брежнева в откровенном купальнике Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева вызвала ажиотаж в сети своим высказыванием о сексе.

Кроме того, певицу пристыдили за дерзкий внешний вид на фото, где она позировала на фоне роскошного красного авто.

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