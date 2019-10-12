"Дразните гусей": вокруг больной Заворотнюк разгорелся новый скандал

Поклонники Анастасии Заворотнюк обвинили ее представителей и родственников в пиаре после заявления последних о лжи журналистов.

Таким образом они прокомментировали один из последних постов на странице актрисы по поводу того, что информация по поводу болезни является неправдивой, а представители СМИ перелезают через заборы больницы ради сенсации.

В частности, мнения поклонников разделились. Первая часть начала поливать журналистов грязью из-за аморальных поступков. Но другая часть фанатов напомнила родственникам, что они сами порождают все эти домыслы своим молчанием.

Анастасия Заворотнюк Фото: radiosputnik.ria.ru

"Цену набивают, сами делают хайп, естественно все вокруг виноваты", "И сказали только тогда, когда подписчиков добавилось аж 200к, а до этого сказать нельзя было", "Так вы напишите, как состояние артистки, столько информации. Кому верить", "Расскажите людям. И все от вас сразу отстанут. А то тут уже каким-то своим же пиаром пахнуть начинает", "Ну почему вы, члены семьи, так упорно скрываете информацию. Неужели нельзя озвучить основные факты. Вы как будто специально дразните гусей", "Заворотнюк – медийная личность. Вы на этом непонятном деле пиар делаете, аккаунты открываете, лайки собираете", – возмутились фолловеры.

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