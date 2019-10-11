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11 октября • обновлено в 17:10
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"Были глаза, как молодого!" Звезды с грустью вспомнили умершего космонавта Алексея Леонова

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Российские знаменитости скорбят в сети из-за смерти известного советского космонавта Алексея Леонова, который скончался в 85 лет.

Известный российский музыкант Олег Газманов на своей странице в Instagram вспомнил, что много раз встречался с человеком-легендой.

"Печальная новость... ушёл из жизни Алексей Леонов. Он был первым в истории человеком, который вышел в открытый космос.Наша гордость и слава! Знал его лично по Калининграду. Много раз встречался. Очень хороший был человек. Прекрасно рисовал. Прощай, Легенда! Будем помнить", – написал он.

"Были глаза, как молодого!" Звезды с грустью вспомнили умершего космонавта Алексея Леонова

Певица Ирина Аллегрова: "Светлая память Легендарному человеку. Легендарный космонавт, дважды герой Советского Союза, гордость всей страны. Человек, который открыл однажды нам дорогу в будущее и оставил большой след в мировой истории", – написала она.

"Были глаза, как молодого!" Звезды с грустью вспомнили умершего космонавта Алексея Леонова

Певица Юлия Савичева также рассказала, что имела честь быть знакомой с Леоновым, у которого были глаза молодого парня.

"Сегодня не стало легенды. Ушел великий Алексей Леонов – первый человек, вышедший в открытый космос. Я имела честь быть знакомой с этим потрясающим человеком, с искрящимися глазами молодого парня. Наверное такие они, легенды. От лица всей свой семьи я приношу искренние соболезнования всем родственникам и почитателям великого космонавта", – отметила Савичева.

"Были глаза, как молодого!" Звезды с грустью вспомнили умершего космонавта Алексея Леонова

Российский актер и кинорежиссер украинского происхождения Гоша Куценко отметил, что даже короткая встреча с Леоновым была светлым событием в жизни.

"Сегодня ушёл космонавт Алексей Леонов. Первый человек, вышедший в открытый Космос. Легенда, чудесный Человек. Каждая, даже мимолетная встреча с Алексеем Архиповичем была светлым событием в нашей жизни... В его глазах всегда была поддержка и глубочайшее понимание, когда мы выступали с концертами Владимира Высоцкого в Звездном Городке. Светлая Вечная Память. Сегодня последний раз в Открытый Космос ушёл Алексей Леонов", – заявил Куценко.

"Были глаза, как молодого!" Звезды с грустью вспомнили умершего космонавта Алексея Леонова

В свою очередь, скандальная российская журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" была немногословной: "Светлая память…"

"Были глаза, как молодого!" Звезды с грустью вспомнили умершего космонавта Алексея Леонова

В аккаунте "Хора Турецкого" также выразили соболезнования об утрате великого человека: "Первый в мире человек, вышедший в открытый космос, легенда и гордость страны, дважды Герой Советского Союза и большой наш друг! Нам будет очень Вас не хватать, Алексей Архипович. Выражаем соболезнования родным и близким", – написали музыканты.

"Были глаза, как молодого!" Звезды с грустью вспомнили умершего космонавта Алексея Леонова

Известный юморист Евгений Петросян: "Алексей Архипович был очень добрым, веселым человеком с большим чувством юмора. Снимок сделан в 90-х, тогда нам было весело, а сегодня очень и очень грустно. Великий космонавт и не менее великий человек! Когда Алексей Леонов вышел в открытый космос, мы с Леонидом Осиповичем Утесовым были на гастролях, и Утёсов высказал такую мысль: "А ведь нет глагола о том, как человек летает в космосе. Он там вроде не ходит и не летает. Я предлагаю дать такой глагол: он, то есть космонавт, – леонится!" Но, к сожалению, это предложение не осуществилось. В этот скорбный день хочется выразить соболезнования семье, коллегам... да и всему нашему народу", – написал он.

Алексей Архипович был очень добрым, веселым человеком с большим чувством юмора. Снимок сделан в 90-х, тогда нам было весело... а сегодня очень и очень грустно. Великий космонавт и не менее великий человек! Когда Алексей Леонов вышел в открытый космос, мы с Леонидом Осиповичем Утесовым были на гастролях и Утёсов высказал такую мысль: "А ведь нет глагола о том, как человек летает в космосе. Он там вроде не ходит и не летает. Я предлагаю дать такой глагол: он, то есть космонавт, - леонится!" Но, к сожалению, это предложение не осуществилось. В этот скорбный день хочется выразить соболезнования семье, коллегам... да и всему нашему народу. Царствие Небесное! #алексейлеонов #космонавт #евгенийпетросян

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Леонова стало известно 11 октября. Он был первым человеком, который вышел в открытый космос, а позже дважды стал Героем Советского Союза.

В одном из последних интервью он рассказывал, как избегал смерти дважды за жизнь. Первым случаем оказался запуск "Союз 11", завершившийся трагедией, а во второй раз попал под пули, которые предназначались Леониду Брежневу.

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Персоны
Евгений Петросян Ксения Собчак Гоша Куценко Олег Газманов Юлия Савичева Ирина Аллегрова
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Светлая память герою, олицетворявшему Русский Мир и человечество планеты Земля !
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