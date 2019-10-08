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8 октября • обновлено в 13:34
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"BDSM-вечеринка?" Лобода взбудоражила поклонников странным видео

9.8т Читать материал на украинском

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, показала поклонникам странное видео. На нем она делала спортивное упражнение в коротком топе и крохотных шортах.

Ролик Лобода разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

hochu.ua

Новости
Лорак заподозрили в беременности: появилось "разоблачительное" видео

Ох Ах и Ух 😁🤭😂

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Так противно смотреть и читать посты Лободы. Одна вульгарщина", "Какая-то BDSM-вечеринка", "На полу это письмо от него? Он попросил вас после чтения так делать? Что за жестокие игры у вас с Тилем?", "21 век! Век внешней красоты и внутренней пустоты! Иди огород вскопай, ж*па! Чем фигней на столе страдать", - пишут в сети.

"BDSM-вечеринка?" Лобода взбудоражила поклонников странным видео
"BDSM-вечеринка?" Лобода взбудоражила поклонников странным видео
"BDSM-вечеринка?" Лобода взбудоражила поклонников странным видео
"BDSM-вечеринка?" Лобода взбудоражила поклонников странным видео
"BDSM-вечеринка?" Лобода взбудоражила поклонников странным видео
"BDSM-вечеринка?" Лобода взбудоражила поклонников странным видео

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода позировала в трусах и леопардовой накидке, вызвав споры в сети о нравственности.

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Персона
Светлана Лобода
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ОЧКО РАЗМИНАЕТ СВЕТКА -КАЛМОЧА!!!
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