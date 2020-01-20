Главная Новости
20 января • обновлено в 14:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"П*здят и п*здят!" Приходько пожаловалась на жизнь в Украине словами Зеленского

1.1т
Читать материал на украинском

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько пожаловалась на жизнь в Украине и заявила, что чувствует себя здесь чужой.

Объяснить свою точку зрения она решила словами президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Информатор".

Анастасия Приходько

Анастасия Приходько

Фото: znaj.ua

Новости
"Нех*й шастать!" Украинцев взбудоражил запрет на въезд актерам-крымнашистам

"Как сказал великий классик Владимир Зеленский: "П**дят и п**дят — ударения разные, смысл один и тот же". Все, за что мы боремся и отдаем свои жизни... за эту страну, государство и людей — это разные параллельные реальности! Это страшно! И ничего не меняется. Когда ты борешься и видишь, что это никому не нужно — ты автоматически чувствуешь себя чужим", — сказала Приходько.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько заявила о намерении получить высшее образование в Национальной академии прокуратуры Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Владимир Зеленский Анастасия Приходько
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
5
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги