Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько пожаловалась на жизнь в Украине и заявила, что чувствует себя здесь чужой.

Объяснить свою точку зрения она решила словами президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Информатор".

Анастасия Приходько Фото: znaj.ua

"Как сказал великий классик Владимир Зеленский: "П**дят и п**дят — ударения разные, смысл один и тот же". Все, за что мы боремся и отдаем свои жизни... за эту страну, государство и людей — это разные параллельные реальности! Это страшно! И ничего не меняется. Когда ты борешься и видишь, что это никому не нужно — ты автоматически чувствуешь себя чужим", — сказала Приходько.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Приходько заявила о намерении получить высшее образование в Национальной академии прокуратуры Украины.

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