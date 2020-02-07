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8 февраля • обновлено в 07:41
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Пытались попасть обманом: что известно об актерах из РФ, которым запретили въезд в Украину на 10 лет

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Российским актерам Елене Кориковой и Павлу Баршаку запретили въезд в Украину на 10 лет из-за посещения ими аннексированного Крыма, где они принимали участие в съемках фильма.

Так, артисты получили рекордный запрет из-за того, что не могли смириться с решением пограничников не пускать их в страну. И попытались пробраться в Украину через другой пункт пропуска. Более подробно о том, чем еще прославились Корикова и Баршак – читайте в материале OBOZREVATEL.

Павел Баршак и Елена Корикова

Павел Баршак и Елена Корикова

Елена Корикова

Елена Корикова – актриса театра и кино, а также телеведущая. Успех ей принесли роли в фильме "Барышня-крестьянка", сериал "Бедная Настя", а также в многочисленных клипах российских поп-исполнителей.

Елена Корикова в сериале "Бедная Настя"

Елена Корикова в сериале "Бедная Настя"

Фото:ruskino.ru

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На данный момент актрису можно редко увидеть в новых проектах. Она отказывается давать интервью, не выставляет свою личную жизнь на всеобщее обозрение и посвящает много времени семье. Последние работы Кориковой – это второстепенные роли в сериалах "Круговорот" (2016) и "Шелест" (2016). А также одна из главных ролей в спектакле "Идеальный свидетель", с которым актрису и ее коллег не пустили в Украину.

Елена Корикова

Елена Корикова

Фото: instagram/korikova_official

Елена Корикова

Елена Корикова

Фото: instagram/korikova_official

Елена Корикова

Елена Корикова

Фото: instagram/korikova_official

Елена Корикова

Елена Корикова

Фото: instagram/korikova_official

Павел Баршак

Актера Павла Баршака узнаваемым сделала мелодрама режиссера Алексея Учителя "Прогулка". После этого он получил главные роли в мелодраме "Право на любовь", детективе "Дом на холодном ключе", драме "Пациенты" и криминальной ленте "Тихая охота". Также он снимался в таких популярных сериалах как "Солдаты", "Каменская" и других.

Павел Баршак в сериале "Пациенты"

Павел Баршак в сериале "Пациенты"

Фото: filmz.ru

Отметим, что поклонникам актера не приходится жаловаться на отсутствие новостей о его творчестве. Потому что Баршак постоянно принимает участие в новых проектах.

Павел Баршак

Павел Баршак

Фото: instagram/pdbarshak

Павел Баршак

Павел Баршак

Фото: instagram/pdbarshak

Павел Баршак

Павел Баршак

Фото: instagram/pdbarshak

Читайте на OBOZREVATEL, кому еще из российских актеров запретили въезд в Украину начиная с 2020 года.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Елена Корикова
Место
Россия
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Golan Sim
Golan Sim
Политика майдановских нацистов ориентирована на ДИСКРИМИНАЦИЮ в отношении ВСЕХ российских исполнителей независимо от их политических взглядов. Основная цель всего этого - "тихий" ГЕНОЦИД и ТЕ,РРОР с их стороны в отношении русскоязычных граждан Украины.
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