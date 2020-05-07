Пышногрудая звезда из РФ восхитила внешностью без макияжа

Мария Дидык Люди 22:04, 7.05.2020 Обновлено: 22:24, 7.05.2020

Российская певица Анна Семенович показала, как выглядит без макияжа и проводит карантин на даче.

Ролик звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

На видео Семенович окрашивала волосы своей маме.

"Покрасим, причешем, накормим. Главное это хорошее настроение, клиент всегда прав. Запись открыта, не дорого", - подписала ролик артистка.

"Классная! Очаровательная, позитивная, просто супер красотка", "Анна, вы очень красивая и позитивная, всегда приятно смотреть", "Такая милая, веселая девочка", "Как хорошо ты смотришься без макияжа", - комментируют в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сеть попали новые фото Анны Семенович, на которых у звезды просматривается тройной подбородок, а также внушительный животик.

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