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7 мая • обновлено в 22:16
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Пышногрудая звезда из РФ восхитила внешностью без макияжа

1.2т
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Российская певица Анна Семенович показала, как выглядит без макияжа и проводит карантин на даче.

Ролик звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Пышногрудая звезда из РФ восхитила внешностью без макияжа

На видео Семенович окрашивала волосы своей маме.

"Покрасим, причешем, накормим. Главное это хорошее настроение, клиент всегда прав. Запись открыта, не дорого", - подписала ролик артистка.

"Классная! Очаровательная, позитивная, просто супер красотка", "Анна, вы очень красивая и позитивная, всегда приятно смотреть", "Такая милая, веселая девочка", "Как хорошо ты смотришься без макияжа", - комментируют в сети.

Пышногрудая звезда из РФ восхитила внешностью без макияжа
Пышногрудая звезда из РФ восхитила внешностью без макияжа
Пышногрудая звезда из РФ восхитила внешностью без макияжа
Пышногрудая звезда из РФ восхитила внешностью без макияжа

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сеть попали новые фото Анны Семенович, на которых у звезды просматривается тройной подбородок, а также внушительный животик.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Анна Семенович
Место
Россия
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