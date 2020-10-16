Пять важнейших изобретений Стива Джобса: от Macintosh до iPad

Ровно девять лет назад день 16 октября в штате Калифорния был объявлен днем памяти изобретателя, сооснователя компании Apple Стива Джобса. Он умер за несколько дней до этого, 5 октября 2011 года.

Джобс известен миру как один из пионеров эры информационных технологий. Так, в конце 70-х годов он и его друг Стив Возняк разработали один из первых персональных компьютеров. О пяти важнейших изобретениях "отца цифровой революции", как еще иногда называют Стива Джобса, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Macintosh

В 1984 году Apple выпустила новый 32-разрядный компьютер Macintosh, который вскоре стал основным коммерческим продуктом компании. Для него была создана собственная операционная система. Это был первый ПК, оснащенный графическим интерфейсом, клавиатурой и мышью. Проект возглавлял Стив Джобс.

iMaс

Когда после своего ухода Джобс вновь вернулся в Apple, он свернул ряд неуспешных проектов компании, после чего запустил серию iMac – компьютеров, в компактном корпусе которых были собраны монитор и все компоненты системы. Это были первые ПК со встроенным USB-портом и уникальной клавиатурой Apple. iMaс стали самыми быстро продаваемыми компьютерами в истории Apple.

Таким был первый Apple Macintosh, выпущенный в 1984 году, – моноблок со съёмной клавиатурой Wikipedia

iPhone

Несмотря на успех Apple, Джоб не планировал останавливаться. Он понимал, что Apple обязательно нужно занять свою нишу на рынке мобильных телефонов. Так было решено модифицировать iPod, добавив в плеер функции телефона.

Появление iPhone в 2007 году произвело революцию в мире мобильных телефонов. Спустя год вышел более совершенный iPhone 3G, в 2010 – iPhone 4. За день до смерти Стива Джобса пользователи ждали появления смартфона Apple пятого поколения. Но компания показала только усовершенствованную модель iPhone 4S.

MacBook

Первая модель самого продаваемого продукта в истории Apple вышла в 2006 году. В июле 2011 года вышла новейшая модель MacBook Air. Он считается самым тонким ноутбуком в мире.

Стив Джобс представил iPad в 2010 году Wikipedia

iPad

27 января 2010 года Стив Джобс официально представил первый iPad. Менее чем за год, к марту 2011-го, было продано 15 миллионов устройств. По некоторым данным, это был самый успешный в истории запуск потребительского продукта.

Джобс подавал iPad как недостающее звено между смартфоном и ноутбуком и считал, что именно за такими продуктами будущее.

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