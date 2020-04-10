Российская актриса Агата Муцениеце заявила, что ее муж Павел Прилучный избил ее и выгнал вместе с детьми из дома.

Так, соответствующее видео звезда записала с телефона своей матери и опубликовала на странице женщины в Instagram. Муцениеце отметила, что Павел "отнял и выкинул ее мобильный", поэтому ей пришлось пойти на такой шаг (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Павел Прилучный и Агата Муцениеце Фото: instagram/agataagata

"Пандемия дается плохо! Я записываю это видео с аккаунта мамы, потому что Паша забрал мой телефон и выкинул его на улицу. Довел детей до слез, поднимал на меня руку – он в неадеквате и я не могу его остановить. Паша во время пандемии выкинул нас с детьми из дому, говорит: "Уезжайте нах*р!". Я не могу это не выложить, потому что у меня нет другого оружия, как публичность. Просто знайте, что вот такой человек Прилучный, представляете?" – сказала актриса.

Агата Муцениеце с детьми Фото: instagram/agataagata

Она также добавила, что Прилучный уже "десять дней не просыхает". И, по ее мнению, алкоголь, который он пьет в немереных количествах, сильно повлиял на его поведение.

Агата Муцениеце Скриншот с видео

"Я никогда не хотела все это выносить на публику. Если я не расскажу это сейчас – это снова замолчится, прикроется. Мне надоело прикрывать его зад: он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, он так сильно закрыл его мозг и так случилось", – подытожила Муцениеце.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: instagram/agataagata

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце призналась, что они с актером Павлом Прилучным решили развестись, потому что перестали друг друга понимать и не могли найти общий язык.