Пьяный Ефремов устроил скандал в баре перед ДТП
Российский актер Михаил Ефремов в день смертельного ДТП устроил скандал в баре Ulysses, который находится недалеко от места трагедии.
Об этом рассказал очевидец событий, передает издание "Радиус". По словам мужчины, сначала артист приходил в заведение днем. Он был уже "не вполне трезв" и хотел приобрести там спиртное. Однако Ефремову отказали в обслуживании.
Затем, как отметил очевидец, артист вернулся в бар уже вечером. Он приехал на своей машине и "продолжил разборки". В тот момент там находился владелец заведения, который выставил его за дверь.
"Несмотря на то, что паб долгое время терпел все закидоны Михаила Олеговича, в этот вечер все-таки произошла серьезная ссора. И Ефремова просто выставили за дверь", – заявил мужчина.
К слову, позже Telegram-канал опубликовал видео, на котором запечатлели Ефремова возле бара Ulysses. На кадрах с уличных камер видно, как артист подъезжая к парковке паба, чуть не наехал на четверых человек. Однако прохожие лишь проводили взглядом пьяного водителя и продолжили прогулку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.