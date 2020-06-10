Пьяный Ефремов устроил скандал в баре перед ДТП

Российский актер Михаил Ефремов в день смертельного ДТП устроил скандал в баре Ulysses, который находится недалеко от места трагедии.

Об этом рассказал очевидец событий, передает издание "Радиус". По словам мужчины, сначала артист приходил в заведение днем. Он был уже "не вполне трезв" и хотел приобрести там спиртное. Однако Ефремову отказали в обслуживании.

Михаил Ефремов iz.ru

Затем, как отметил очевидец, артист вернулся в бар уже вечером. Он приехал на своей машине и "продолжил разборки". В тот момент там находился владелец заведения, который выставил его за дверь.

"Несмотря на то, что паб долгое время терпел все закидоны Михаила Олеговича, в этот вечер все-таки произошла серьезная ссора. И Ефремова просто выставили за дверь", – заявил мужчина.

Михаил Ефремов ГУ МВД по Москве/ТАСС

К слову, позже Telegram-канал опубликовал видео, на котором запечатлели Ефремова возле бара Ulysses. На кадрах с уличных камер видно, как артист подъезжая к парковке паба, чуть не наехал на четверых человек. Однако прохожие лишь проводили взглядом пьяного водителя и продолжили прогулку.

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