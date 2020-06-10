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10 июня • обновлено в 20:02
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Пьяный Ефремов устроил скандал в баре перед ДТП

2.1т
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Российский актер Михаил Ефремов в день смертельного ДТП устроил скандал в баре Ulysses, который находится недалеко от места трагедии.

Об этом рассказал очевидец событий, передает издание "Радиус". По словам мужчины, сначала артист приходил в заведение днем. Он был уже "не вполне трезв" и хотел приобрести там спиртное. Однако Ефремову отказали в обслуживании.

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов

iz.ru

Затем, как отметил очевидец, артист вернулся в бар уже вечером. Он приехал на своей машине и "продолжил разборки". В тот момент там находился владелец заведения, который выставил его за дверь.

"Несмотря на то, что паб долгое время терпел все закидоны Михаила Олеговича, в этот вечер все-таки произошла серьезная ссора. И Ефремова просто выставили за дверь", – заявил мужчина.

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов

ГУ МВД по Москве/ТАСС

К слову, позже Telegram-канал опубликовал видео, на котором запечатлели Ефремова возле бара Ulysses. На кадрах с уличных камер видно, как артист подъезжая к парковке паба, чуть не наехал на четверых человек. Однако прохожие лишь проводили взглядом пьяного водителя и продолжили прогулку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

  • 58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.

  • Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

  • Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.

  • Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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